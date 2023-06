Darmowe Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 zadebiutowało na Steam

Jak mawia stare góralskie przysłowie – za darmo to uczciwa cena! Dystrybuowane w modelu free to play Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 zadebiutowało do Steam, gdzie mierzy się z ogromną krytyką. Skrajnie negatywne opinie nie pozbawiają jednak gry popularności. W szczycie zagrywało się w nią bowiem ponad 25 tys. graczy.

Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 miażdżone w recenzjach

Podejrzewam, że część z osób uruchomiła Mobile Suit Gundam Battle Operation 2, by zobaczyć, jak potworny jest to koszmarek. Gra doczekała się na Steam już ponad 6,4 tys. recenzji, a jedynie 20% z nich, to pozytywne opinie. Muszę przyznać, że dawno nie spotkałem się z tak słabym wynikiem.