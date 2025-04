Darmowe MMO RPG Crystal of Atlan, zadebiutuje 28 maja na PS5 i PC. Ruszyła przedsprzedaż pakietów startowych

Crystal of Atlan to darmowe MMO RPG akcji w stylistyce "magipunku" (połączenie magii i technologii), oferujące emocjonującą walkę, rozwijanie umiejętności oraz odkrywanie tajemnic w towarzystwie innych graczy. Gra wkrótce zadebiutuje na PlayStation 5, PC oraz systemach iOS i Android.

Pakiet 1 za 9,99 euro, który oferuje:

Karnet Phantasium (15 dni) ×1

Pakiet Startowy ×1

Arkanit Brokatu ×10

Punkty Doładowania ×720

Pakiet 2 za 19,99 euro, który oferuje:

Karnet Phantasium (30 dni) ×1

Zaawansowany Podręcznik Poszukiwacza Przygód ×1

Pakiet Startowy ×1

Arkanit Brokatu ×15

Punkty Doładowania ×1440

Crystal of Atlan oferuje płynną rozgrywkę. Każde połączenie ataków prowadzi do innych efektów. Dynamiczny i płynny system walki daje pełną kontrolę nad ruchami postaci i użyciem umiejętności, zapewniając wrażenie płynnej dominacji nad polem bitwy. Oprócz standardowego ruchu na osi X/Y, walka w grze obejmuje również oś Z, co pozwala na pełnoprawne starcia w powietrzu i wprowadza powiew świeżości do klasycznego stylu walk MMORPG.