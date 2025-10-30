Zaloguj się lub Zarejestruj

Darmowe gry w Epic Games Store. Dwa prezenty idealne na Halloween

Patrycja Pietrowska
2025/10/30 09:00
0
0

Epic Games przygotował prezenty w klimacie grozy.

Jak zwykle w czwartek, również i tym razem Epic Games Store oferuje darmowe gry do odebrania. Tym razem, idealnie na nadchodzące wielkimi krokami Halloween, sklep przygotował dwa prezenty w klimacie grozy. Pierwszym z nich jest Bendy and the Ink Machine, natomiast drugim – Five Nights at Freddy's: Into the Pit. Gry będą dostępne do odbioru dla pecetowych graczy już dzisiaj od godziny 16:00. Na przypisanie tytułów do konta będziemy mieli czas do 6 listopada 2025 roku.

Epic Games Store
Epic Games Store

Bendy and the Ink Machine to gra typu akcja, puzzle, horror z perspektywy pierwszej osoby, która rozpoczyna się w odległych dniach kreskówek i kończy w bardzo mrocznej przyszłości.

Graj jako Henry, który powraca, aby zmierzyć się z demonami swojej przeszłości, eksplorując opuszczone studio animatora Joey Drew Studios. Ze zwrotami akcji na każdym kroku, Bendy and the Ink Machine z pewnością zachwyci cię... i zmasakruje twoje dzieciństwo.

Już nigdy nie spojrzysz na kreskówki w ten sam sposób. – brzmi opis Bendy and the Ink Machine.

Oswald życzy sobie, aby jego miasto i życie nie były tak nudne. Wszystko się zmienia, gdy eksploruje basen z piłkami w zniszczonej pizzerii i przenosi się do przeszłości. Jednak najgłębsze pragnienie Oswalda będzie miało nieoczekiwany koszt…

Przetrwaj pięć nocy grozy w tej mrożącej krew w żyłach grze przygodowej. Podróżuj między okresami czasu, zbieraj wskazówki i uciekaj przed zagrożeniem, które nieustannie cię ściga. Poruszaj się szybko i ukrywaj, a być może przetrwasz. Ale bądź ostrożny—na szali jest nie tylko twoje życie. Ojciec Oswalda i dzieci z przeszłości mogą zginąć, jeśli ich nie uratujesz. – czytamy w opisie Five Nights at Freddy's: Into the Pit.

Więcej darmowych gier w Epic Games Store

Przypomnijmy, że do godziny 16:00 wciąż możemy odebrać prezent z ubiegłego tygodnia. Jest to gra Fear the Spotlight.

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Tagi:

Epic Games
darmowe gry
oferta
Epic
cyfrowa dystrybucja
Halloween
gry na PC
okazja
Epic Games Store
gry za darmo
Bendy and the Ink Machine
Five Nights at Freddy's: Into the Pit
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

