Darmowe gry w Epic Games Store. Dwa prezenty dla pecetowych graczy

Dziś czwartek, więc jak co tydzień Epic Games Store oferuje prezenty dla pecetowych graczy. Już od godziny 17:00 zainteresowani będą mogli odebrać dwie gry. Mowa o Deadtime Defenders oraz Touch Type Tale. Na przypisanie tytułów do konta będziemy mieli czas do kolejnego czwartku.

Deadtime Defenders to pełna akcji strzelanka z elementami RPG i łupami do zdobycia. Tajemniczy portal uwolnił chaos z alternatywnych wymiarów — a Ty jesteś ostatnią linią obrony ludzkości. Wyruszaj na misje w poszukiwaniu epickiego ekwipunku i eliminuj wrogów, zanim wrócisz do bazy, by się przezbroić, zdać raport i przygotować na kolejne starcie!

Touch Type Tale to strategiczna gra czasu rzeczywistego z nowatorską mechaniką pisania na klawiaturze, złożoną kampanią fabularną i sieciowym trybem rankingowym, która zadowoli nawet najbardziej doświadczonych fanów gatunku.

Więcej darmowych gier PC na Epic Games Store