Darmowe gry w Epic Games Store. Dwa prezenty dla graczy pecetowych

Nastał czwartek, a to oznacza, że w Epic Games Store pojawią się kolejne prezenty dla pecetowych graczy. Tym razem sklep przygotował dla zainteresowanych Backpack Hero oraz Figment. Tytuły będą dostępne do odbioru dziś od godziny 17:00. Na przypisanie ich do konta będziemy mieli czas do kolejnego czwartku.

Backpack Hero to świeże spojrzenie na standardowy roguelike z budową talii. Nie chodzi o to, jakie zbierzesz przedmioty, ale jak zaaranżujesz je w swoim plecaku! Ich rozmieszczenie ma ogromny wpływ na to, jak działają. Znajdź dla nich jak najlepsze ułożenie, aby zwiększyć ich moc! Przemierzaj starożytne lochy, jaskinie, bagna i nie tylko! Spotkasz tam barwnych sprzymierzeńców, ale także groźnych wrogów! Nie zgub się!

Muzyczna gra łącząca akcję i przygodę, która przeniesie Cię w zakamarki ludzkiego umysłu… Oto świat, który pokaże Ci Figment. To świat dziwny i nierealny... Miejsce, w którym znajdziesz najgłębiej skrywane myśli, pragnienia i wspomnienia, zamieszkane przez głosy, które słyszymy w naszych głowach.

