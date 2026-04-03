Darmowe EA SPORTS FC 26 w Amazon Luna (dawniej Prime Gaming)

Maciej Petryszyn
2026/04/03 12:45
Amazon Luna wzbogaciła się o nowe produkcje. Tym razem dostępne w ramach grania w chmurze.

Amazon dość regularnie dostarcza swoim abonentom kolejne darmowe produkcje w ramach kluczy na GOG-a i Epic Games Store. Ale to nie wszystko, bo częścią usługi jest również Luna Standard. Dzięki temu bezpłatnemu pakietowi możemy bawić się w ramach liczącej ponad 100 pozycji biblioteki gier w chmurze.

EA Sports FC 26 i 5 innych gier w Luna Standard w Amazon Luna

Tym razem Amazon Luna idealnie wstrzeliło się w hype związany ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata 2026 w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Częścią usługi zostało bowiem EA Sports FC 26 – najnowsza odsłona wirtualnej piłki nożnej od Electronic Arts. Jeżeli chcecie odwrócić historię i wprowadzić Polskę na Mundial, by potem Robert Lewandowski mógł wznieść najważniejsze trofeum, lepszej okazji nie będzie.

Niemniej EA Sports FC 26 to tylko jedna z aż sześciu nowych pozycji w ofercie Luna Standard. Fani kopania dziur powinni natomiast zwrócić uwagę na A Game About Digging a Hole, czyli… grę o kopaniu dziury. Ubaw gwarantowany! Natomiast podczas kopania warto, byście zostawili skrawek zieleni. Bo gdzie w przeciwnym wypadku zagracie w A Little Golf Journey – inny dodatek do grania w chmurze?

Sekrety robaczego życia poznacie natomiast w zbierającym świetne oceny Bug Fables: The Everlasting Sapling. Gdyby jednak brakowało wam dynamiki, możecie się trochę pościgać. A opcje w Amazon Luna macie dwie. Dla młodszych graczy jest to Smurfs Kart, starci powinni natomiast rzucić okiem na WRC Generations w wersji Fully Loaded Edition.

Nowe gry w ofercie Luna Standard w ramach Amazon Luna (Prime Gaming):

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

