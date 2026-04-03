Darmowe EA SPORTS FC 26 w Amazon Luna (dawniej Prime Gaming)

Amazon Luna wzbogaciła się o nowe produkcje. Tym razem dostępne w ramach grania w chmurze.

Amazon dość regularnie dostarcza swoim abonentom kolejne darmowe produkcje w ramach kluczy na GOG-a i Epic Games Store. Ale to nie wszystko, bo częścią usługi jest również Luna Standard. Dzięki temu bezpłatnemu pakietowi możemy bawić się w ramach liczącej ponad 100 pozycji biblioteki gier w chmurze.

EA Sports FC 26 i 5 innych gier w Luna Standard w Amazon Luna

Tym razem Amazon Luna idealnie wstrzeliło się w hype związany ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata 2026 w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Częścią usługi zostało bowiem EA Sports FC 26 – najnowsza odsłona wirtualnej piłki nożnej od Electronic Arts. Jeżeli chcecie odwrócić historię i wprowadzić Polskę na Mundial, by potem Robert Lewandowski mógł wznieść najważniejsze trofeum, lepszej okazji nie będzie.