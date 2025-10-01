Zaloguj się lub Zarejestruj

Darmowe DLC do ogromnego fanowskiego dodatku do Fallout 4 już dostępne. Co nowego dodaje aktualizacja?

Mikołaj Berlik
2025/10/01 09:30
Gracze mogą liczyć na dziesiątki godzin dodatkowej zawartości.

Team Folon niespodziewanie wypuściło darmowe rozszerzenie do Fallout: London, popularnej modyfikacji do Fallout 4. DLC znacząco rozbudowuje grę, oferując nowe zadania, bronie, elementy ekwipunku oraz usprawnienia techniczne przygotowane na podstawie opinii społeczności.

Fallout: London
Fallout: London

Fallout: London – zawartość darmowego dodatku

Rozszerzenie wprowadza 30 nowych questów, 80 w pełni udźwiękowionych NPC-ów z ponad 8 tysiącami kwestii dialogowych, a także 70 losowych spotkań. Gracze mogą liczyć na nowe rodzaje broni, takie jak noże do rzucania, automatyczne miny, miotacz piłek tenisowych czy nawet przenośną artylerię. Do tego dochodzą nowe stroje – m.in. kurtki Greasera czy hełmy stylizowane na inne uniwersa Bethesdy.

Dodatek oferuje także możliwość korzystania z mieszkań gracza, rozgrywkę z nowym zwierzęcym towarzyszem oraz kilka minigier. W tle znalazły się tysiące poprawek błędów i usprawnienia stabilności, co według twórców było jednym z głównych celów tej aktualizacji. Instalację ułatwia dedykowany launcher przygotowany we współpracy z Overwolf.

GramTV przedstawia:

Fallout: London od momentu premiery zdobył ogromną popularność, przekraczając milion pobrań na PC. Modyfikacja oferuje całkowicie nową lokację i fabułę, stanowiąc praktycznie pełnoprawny spin-off serii. Najnowsze darmowe DLC to kolejny krok w rozwoju projektu, który zyskał uznanie wśród fanów Fallouta.

Źródło:https://gamingbolt.com/fallout-london-dlc-is-out-now-adds-30-new-quests-80-voiced-npcs-and-more

Mikołaj Berlik
