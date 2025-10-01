Darmowe DLC do ogromnego fanowskiego dodatku do Fallout 4 już dostępne. Co nowego dodaje aktualizacja?

Team Folon niespodziewanie wypuściło darmowe rozszerzenie do Fallout: London, popularnej modyfikacji do Fallout 4. DLC znacząco rozbudowuje grę, oferując nowe zadania, bronie, elementy ekwipunku oraz usprawnienia techniczne przygotowane na podstawie opinii społeczności.
Fallout: London – zawartość darmowego dodatku
Rozszerzenie wprowadza 30 nowych questów, 80 w pełni udźwiękowionych NPC-ów z ponad 8 tysiącami kwestii dialogowych, a także 70 losowych spotkań. Gracze mogą liczyć na nowe rodzaje broni, takie jak noże do rzucania, automatyczne miny, miotacz piłek tenisowych czy nawet przenośną artylerię. Do tego dochodzą nowe stroje – m.in. kurtki Greasera czy hełmy stylizowane na inne uniwersa Bethesdy.
