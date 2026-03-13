Darmowe Call of Duty już jest. To kultowy tryb sprzed lat

Już dziś nad ranem zadebiutowało darmowe Black Ops Royale. Inspiracją było w tym wypadku Call of Duty: Black Ops 4.

W nowy tryb możemy zagrać już teraz poprzez Call of Duty: Warzone. A co otrzymujemy? Black Ops Royale zawitało do Call of Duty Rzeczony tryb otrzymał nazwę Black Ops Royale. I nawiązanie do podcyklu BO nie jest tutaj przypadkowe, mowa bowiem o unowocześnionej interpretacji trybu Blackout, który znamy ze wspomnianego już Call of Duty: Black Ops 4. Jeżeli jednak chodzi o mapę, to tutaj sięgnięto do Black Ops 7. W efekcie otrzymaliśmy ogromny Avalon, który był już obecny był w Endgame w Black Ops 7. Tam rywalizować będą ze sobą składy złożone wyłącznie z czterech zawodników, co w sumie ma przełożyć się na 100 graczy obecnych na serwerze. Zmagania trwać będą około 20-25 minut.

Co odróżnia Black Ops Royale od innych trybów battle royale, które obecne są w Warzone? W przeciwieństwie do nich, w BOR nie możemy korzystać z Zestawów Uzbrojenia. Zamiast tego lądujemy na mapie jedynie z pistoletem oraz kombinezonem wingsut. Dlatego też, jak w innych klasycznych BR, musimy od razu rozpocząć poszukiwania uzbrojenia, które da nam przewagę – w przeciwnym wypadku szybko zostaniemy wyeliminowani.. Jakby tego było mało, nie ma też Gułagów. Nie ma gotówki, którą moglibyśmy gromadzić, by potem wydać ją w stacjach kupowania, których też zresztą nie ma.

Nie oznacza to jednak, że śmierć kończy zabawę, bo nadal mamy dwie możliwości na to, by po zgonie wrócić na mapę. Mowa tutaj albo o Żetonie Odrodzenia, albo też o Wieżach Odrodzenia, z których będą mogli skorzystać nasi pozostali przy życiu towarzysze. Jak zostało wspomniane, aktualizacja z trybem Black Ops Royale wylądowała już na serwerach Call of Duty: Warzone, każdy może więc na własną rękę przekonać się, o co tyle krzyku i czy faktycznie jest czym się cieszyć. Szczególnie osoby pamiętające Blackout z czasów Black Ops 4 mogą liczyć tutaj na swoisty sentymentalny powrót do przyszłości, ale w nowych szatach.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

