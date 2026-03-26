Darmowa produkcja od Epic Games Store. Trudna sztuka dokonywania wyborów

Tym razem mowa tutaj o grze dostępnej w mobilnej wersji Epic Games Store. To tam całkowicie za darmo zgarniemy The Wreck – niezależną produkcję wydaną pierwotnie w marcu 2023 roku. The Wreck to wizualna nowela o trudnych przeżyciach i nie mniej trudnych wyborach. To też lekcja o tym, jak przeszłość wpływa na teraźniejszość, a teraźniejszość na przyszłość. Jeżeli przyszliście tutaj, by się śmiać, a nie czuć, to zły adres. Tytuł The Pixel Hunt chwyci was bowiem za serce. Co istotne, gdyśmy chcieli go obecnie kupić np. na Steamie, musielibyśmy zapłacić 91,99zł. A tak? Szczegóły promocji poniżej.

Junon ma 36 lat i nie układa jej się w życiu: dręczy ją zastój jej kariery, jej własna apatia i rozpad życia prywatnego. Sytuacja pogarsza się, gdy zostaje wezwana do szpitala do matki, która jest w stanie krytycznym, a z którą nie utrzymywała kontaktów. To najważniejszy dzień w życiu Junon, a jeśli nic się nie zmieni, być może również ostatni.

Ponownie przeżyj przeszłość

Zobacz wspomnienia Junon i odkryj jej historię, w tym skryty w niej tragiczny sekret.

Zmień teraźniejszość

Zrozum traumę Junon, by zmienić to, jak radzi sobie z tym dniem dzięki odblokowywaniu nowych opcji dialogowych i naprawianiu zniszczonych relacji.

Otwórz się na przyszłość

Gdy jest się na dnie, można iść tylko w górę. Pomóż Junon pogodzić się z samą sobą i odkryj, że nawet w najcięższych chwilach można znaleźć humor, piękno i nadzieję.