Darmowa produkcja od Epic Games Store. Trudna sztuka dokonywania wyborów

Maciej Petryszyn
2026/03/26 21:00
Kolejny dzień, kolejna darmowa gra na Epic Games Store. Tak właśnie musi być.

Tym razem mowa tutaj o grze dostępnej w mobilnej wersji Epic Games Store. To tam całkowicie za darmo zgarniemy The Wreck – niezależną produkcję wydaną pierwotnie w marcu 2023 roku. The Wreck to wizualna nowela o trudnych przeżyciach i nie mniej trudnych wyborach. To też lekcja o tym, jak przeszłość wpływa na teraźniejszość, a teraźniejszość na przyszłość. Jeżeli przyszliście tutaj, by się śmiać, a nie czuć, to zły adres. Tytuł The Pixel Hunt chwyci was bowiem za serce. Co istotne, gdyśmy chcieli go obecnie kupić np. na Steamie, musielibyśmy zapłacić 91,99zł. A tak? Szczegóły promocji poniżej.

Epic Games Store
Epic Games Store

Junon ma 36 lat i nie układa jej się w życiu: dręczy ją zastój jej kariery, jej własna apatia i rozpad życia prywatnego. Sytuacja pogarsza się, gdy zostaje wezwana do szpitala do matki, która jest w stanie krytycznym, a z którą nie utrzymywała kontaktów. To najważniejszy dzień w życiu Junon, a jeśli nic się nie zmieni, być może również ostatni.

  • Ponownie przeżyj przeszłość

Zobacz wspomnienia Junon i odkryj jej historię, w tym skryty w niej tragiczny sekret.

  • Zmień teraźniejszość

Zrozum traumę Junon, by zmienić to, jak radzi sobie z tym dniem dzięki odblokowywaniu nowych opcji dialogowych i naprawianiu zniszczonych relacji.

  • Otwórz się na przyszłość

Gdy jest się na dnie, można iść tylko w górę. Pomóż Junon pogodzić się z samą sobą i odkryj, że nawet w najcięższych chwilach można znaleźć humor, piękno i nadzieję.

Mobilne The Wreck za darmo

Na początek musicie posiadać urządzenie z systemem Android lub iOS, a na nim zainstalowane Epic Games Store, które znajdziecie pod tym adresem. To tam całkowicie bezpłatnie odbierzecie swoja kopię The Wreck. Trzeba mieć jednak na uwadze, że oferta jest ograniczona czasowo i trwa tylko do 2 kwietnia 2026 roku do godziny 17:00 polskiego czasu.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

