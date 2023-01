Darmowa niespodzianka od czwartku w Epic Games Store. To głośna polska gra

W ubiegłym tygodniu Epic Games Store ujawnił tylko jeden darmowy tytuł, który zostanie udostępniony użytkownikom w najbliższy czwartek. Ale okazuje się, że nie będzie to jedyny prezent, który sklep szykuje dla graczy. Oprócz First Class Trouble za darmo zostanie udostępniony również Gamedec – Definitive Edition. Przypomnijmy, że obie gry dostępne będą od 12 do 19 stycznia.