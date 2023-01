Dwie gry za darmo w Epic Games Store. Odbierzcie kolejne prezenty na PC

Dziś czwartek, a to oznacza kolejną porcję prezentów w Epic Games Store. Tydzień temu wspomniana platforma zakończyła świąteczną promocję w stylu i zaoferowała graczom PC dwie darmowe produkcje. Dziś natomiast użytkownicy komputerów osobistych ponownie będą mogli bez dodatkowych kosztów pobrać dwa tytuły. Pierwszym z nich jest Kerbal Space Program – nietypowy symulator, w którym celem jest stworzenie od podstaw własnego programu kosmicznego.



Drugim prezentem jest Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice, czyli samodzielne rozszerzenie do Shadow Tactics: Blades of the Shogun, prezentujące historię kunoichi Aiko, która musi stawić czoła konsekwencjom swoich dawnych czynów i zmierzyć się z przeszłości. Zarówno Kerbal Space Program , jak i Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice odbierzecie w Epic Games Store dzisiaj po godzinie 17:00. Jak zawsze na dodanie gier do swojej biblioteki będziecie mieć równy tydzień.

Więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o prezentach z ubiegłego tygodnia, który będą dostępne jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Jak wspomnieliśmy wyżej, tydzień temu Epic Games Store zaoferował użytkownikom komputerów osobistych dwie produkcje w postaci Dishonored - Definitive Edition oraz Eximius: Seize the Frontline.