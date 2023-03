Darmowa niespodzianka dla fanów Final Fantasy. Odbierz prezent od Square Enix

Jeżeli w oczekiwaniu na premierę Final Fantasy XVI zabijacie czas grając w multiplayerowe Final Fantasy XIV, to Square Enix ma dla Was wyjątkową promocję. W sklepie japońskiego wydawcy możecie za darmo odebrać dodatek Stormblood. Promocja trwa przez ponad miesiąc, więc nie musicie się śpieszyć z dołączeniem do gry i przypisaniem prezentu do swojego konta w grze.