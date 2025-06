Darmowa gra z okazji Steam Summer Sale 2025. Sklep oferuje kolejny prezent

Do odebrania jest następna gra za darmo na Steam.

Wraz z wielkimi promocjami w ramach Steam Summer Sale 2025 na platformie Valve ruszyła również promocja na darmową grę. Tym razem sklep oferuje użytkownikom komputerów osobistych w ramach prezentu NEXT JUMP: Shmup Tactics. To klasyczny przedstawiciel gatunku shoot 'em up, który zadebiutował na rynku w kwietniu 2017 roku. Za grę odpowiada studio Post Mortem Pixels. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły jak odebrać darmową grę.

NEXT JUMP to list miłosny do klasycznych shmupów (shoot 'em upów, czyli kosmicznych strzelanek), odtworzony jednak w zupełnie inny sposób: jako turowa bitwa! Twoja misja, jest prosta: Smoki uciekają z całym naszym zapasem Eliksiru. Powstrzymaj je! To taktyczny SHMUP: Nie śpiesz się, zaplanuj każdy ruch! NEXT JUMP czerpie inspirację nie tylko z klasycznych Shmupów i Bullet Helli, ale też z taktycznych gier jak Final Fantasy Tactics, Jeanne d’Arc czy roguelike’ów pokroju FTL i Crypt of the NecroDancer. Każdy sektor to plansza! Każdy „SKOK” to nowa, proceduralnie generowana plansza bitewna, symulująca starcia rodem z klasycznych SHMUPów! Do wyboru masz 7 statków, zainspirowanych klasycznymi rodzajami broni: Balista, Sztylet, Młot, Kostur, Miecz, Tarcza oraz jeden Sekretny! Wyposaż i ulepsz swój statek dzięki broniom i akcesoriom, które zmieniają dynamikę walki!

Kolejna darmowa gra na Steam

Aby odebrać darmowe NEXT JUMP: Shmup Tactics należy udać się pod ten adres i kliknąć „Dodaj do konta”. Oferta trwa tylko 1 lipca do godziny 19:00 czasu polskiego.