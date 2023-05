Darmowa gra PC do odebrania na Steam. Warto się jednak pośpieszyć

W cyfrowym sklepie Fanatical możecie odebrać kolejny prezent na komputery osobiste. Tym razem za darmo została udostępniona gra Hotshot Racing wydana w 2020 roku. Produkcja jest zręcznościową grą wyścigową utrzymana w specyficznej oprawie wizualnej. Promocja ograniczona jest czasowo, więc warto pośpieszyć się z odebraniem klucza, który można wykorzystać na platformie Steam.

Hotshot Racing to piekielnie szybka zręcznościowa gra wyścigowa, gdzie drift, ostra jak żyleta retro grafika i niesamowite poczucie pędu zapewniają niezwykłe doznania. 16 torów upstrzonych serpentynami, zakrętami i sprzyjającymi szaleńczej jeździe prostymi. Ścigaj się po plażach, dżunglach i górskich szczytach, a także wśród pustynnych pejzaży Las Vegas – każdy tor mieni się żywymi, wyraźnymi barwami.

Kolejna gra za darmo na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odbiorem darmowej gry, to udajcie się pod ten adres, zalogujcie na swoje konto, wyrażając wcześniej zgodę, aby zapisać się do newslettera. Następnie kliknijcie w „Add to cart” i postępujcie zgodnie z następnymi poleceniami. Po sfinalizowaniu transakcji otrzymacie klucz Hotshot Racing do wykorzystania na Steamie. Promocja trwa do 18 maja lub wyczerpania zapasów kluczy.