Steam ma nowy hit free-to-play. Gra o budowaniu systemów komputerowych podbija serca graczy

Na Steamie pojawiła się nowa, ciekawa produkcja z gatunku zarządzania zasobami. Mowa o Upload Labs, które dostępne jest w modelu free-to-play i zbiera bardzo pozytywne recenzje. Gra miała swoją premierę 3 października i od tamtego czasu spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem.

Upload Labs rośnie w siłę na Steamie

Gry o tematyce zarządzania zasobami cieszą się sporą popularnością na Steamie. Do ostatnich sukcesów zaliczają się takie tytuły jak Factorio, które zgromadziło setki tysięcy graczy, a także Satisfactory, gra osadzona w świecie sci-fi, umożliwiająca rozbudowę fabryk. Mimo iż Upload Labs nie oferuje tak szerokich możliwości jak wspomniane hity, szybko zdobywa zwolenników gatunku i wydaje się, że jej społeczność się powiększa – w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało nawet ponad 11 400 osób.