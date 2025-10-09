Zaloguj się lub Zarejestruj

Steam ma nowy hit free-to-play. Gra o budowaniu systemów komputerowych podbija serca graczy

Patrycja Pietrowska
2025/10/09 17:30
Tytuł przyciągnął już masę użytkowników Steama.

Na Steamie pojawiła się nowa, ciekawa produkcja z gatunku zarządzania zasobami. Mowa o Upload Labs, które dostępne jest w modelu free-to-play i zbiera bardzo pozytywne recenzje. Gra miała swoją premierę 3 października i od tamtego czasu spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem.

Upload Labs
Upload Labs

Upload Labs rośnie w siłę na Steamie

Gry o tematyce zarządzania zasobami cieszą się sporą popularnością na Steamie. Do ostatnich sukcesów zaliczają się takie tytuły jak Factorio, które zgromadziło setki tysięcy graczy, a także Satisfactory, gra osadzona w świecie sci-fi, umożliwiająca rozbudowę fabryk. Mimo iż Upload Labs nie oferuje tak szerokich możliwości jak wspomniane hity, szybko zdobywa zwolenników gatunku i wydaje się, że jej społeczność się powiększa – w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało nawet ponad 11 400 osób.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Steam, Upload Labs koncentruje się na budowaniu systemów komputerowych w realiach science fiction. Rozgrywka została zaprojektowana w taki sposób, że nie wymaga od graczy zaawansowanej wiedzy na ten właśnie temat. Kluczowym elementem rozgrywki jest łączenie różnych komponentów za pomocą węzłów.

GramTV przedstawia:

System postępu w grze opiera się na podstawowych mechanikach, takich jak kodowanie, hakowanie i prowadzenie badań. Dzięki tym funkcjom gracze dążą do odblokowania bardziej zaawansowanych komponentów, ulepszania swoich zautomatyzowanych systemów, a w końcu do stworzenia sztucznej inteligencji.

Choć Upload Labs jest w pełni darmowe, zawiera w sobie opcjonalne mikrotransakcje. Ponadto, deweloperzy udostępnili kilka płatnych pakietów DLC. Jak wspominaliśmy, Upload Labs dostępne jest za darmo na platformie Steam.

Źródło:https://gamerant.com/steam-upload-labs-free-october-2025/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

