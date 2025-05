Darmowa gra na Steam w błyskawicznej ofercie. Promocja kończy się za kilka godzin

Wczoraj wśród użytkowników Steam doszło do małego zamieszania związanego z gra Hitman World of Assassination. Przez jakiś czas produkcja studia IO Interactive była oznaczona, że jest dostępna za darmo. Był to mały błąd, gdyż rzeczywiście produkcja została udostępniona w prezencie, ale tylko częściowo. Studio zdecydowało się zrobić 24-godzinną promocję na darmowy jeden z epizodów gry, zatytułowany Sapienza. Jest to zremasterowana mapa z pierwszej części najnowszej trylogii Hitmana, którą w swojej oryginalnej wersji zobaczycie na zwiastunie poniżej. Każdy chętny może odebrać ten epizod i zagrać w główną misję fabularną „Świat jutra”.