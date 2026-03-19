Darmowa gra na Steam to prawdziwy „raj dopaminy”. Możecie ją odebrać już teraz

W sklepie Valve pojawiła się bowiem kolejna okazja, w ramach której możecie całkowicie za darmo zgarnąć kolejną produkcję. Chodzi o Pet Lands, czyli produkcja, za którą stoi Tbjbu2, czyli twórca m.in. Grand Emprise: Time Travel Survival. Tutaj jednak nie podróżujemy w czasie. Zamiast tego wydana w listopadzie 2024 roku pozycja to przedstawiciel gatunku clikerów – idealnego dla osób cierpiących na niedobory dopaminy. Niemniej trzeba mieć na uwadze, że Pet Lands przecenione zostało z 67,99 zł do 0 zł tylko na kilka dni, warto więc się spieszyć. Szczegóły promocji poniżej.
Zbieraj miliardy monet, wykluwaj zwierzaki, aby zbierały dla Ciebie i odblokuj różnorodne, ręcznie robione areny.
Przeżyj niesamowitą przygodę w tym klikerze.
Oto raj dopaminy.
Cechy:
- Zbieraj monety (tak, jest to dokładnie tak wciągające jak wygląda)!
- Odblokuj różnorodne, ręcznie tworzone areny!
- Wykluwaj nowe zwierzaki, aby same zbierały dla Ciebie monety!
- Zbieraj rzadkie zwierzaki i odkryj różne warianty, takie jak Zloty, Tęczowy, Mega i Omega!
- Masa przypadkowych zdarzeń, które uczynią zbieranie jeszcze bardziej ekscytującym. Od kostek lodu, po smoki - wszystko jest możliwe!
- Znajdź, kupuj i stwórz ulepszenia dla Ciebie i Twoich zwierzaków!
- Wznieś się w kolejnych 25 arenach, aby stać się silniejszym!
Darmowa gra PC już do zgarnięcia na platformie Steam
Pet Lands was zainteresowała? Jeżeli tak, wystarczy, że wejdziecie pod ten adres i klikniecie “Dodaj do biblioteki”. To wystarczy, by gra wylądowała na waszym koncie Steam. Niemniej warto mieć na uwadze, że promocja trwa do 22 marca do godziny 18:00 polskiego czasu.
