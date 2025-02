Darmowa gra do odebrania w Epic Games Store. Kolejny prezent dla graczy

Nadszedł kolejny czwartek, a to oznacza możliwość odebrania darmowej gry w Epic Games Store. Już niedługo gracze będą mogli zdobyć kolejny prezent, nie ponosząc przy tym żadnych opłat. Już o 17:00 w sklepie Epic Games za darmo zostanie udostępniona gra Beyond Blue, czyli przygodowa produkcja stworzona przez studio E-Line Media. Gra została wydana w 2020 roku i pozwala na eksplorację podwodnego świata, aby zbadać jej głębiny, a także faunę i florę. Dla fanów gry Subnautica będzie to idealna propozycja do ogrania podczas zbliżającego się weekendu.

Beyond Blue to jednoosobowa narracyjna przygoda, która zabierze Cię w głąb bijącego błękitnego serca naszej planety. Osadzona w niedalekiej przyszłości gra Beyond Blue odkrywa tajemnice naszego oceanu widziane oczami Mirai — badacza głębinowego i naukowca. Stań się częścią nowopowstałego zespołu badawczego wykorzystującego przełomowe technologie, aby widzieć, słyszeć i wejść w interakcję z oceanem w sposób bardziej znaczący niż kiedykolwiek wcześniej.

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o darmowej grze z poprzedniego tygodnia. W Epic Games Store wciąż można odebrać w ramach prezentu grę Undying. Warto się jednak pospieszyć, gdyż oferta trwa tylko do dzisiaj, do godziny 17:00.