Darkwood już dostępne na PlayStation 5

Darkwood to produkcja autorstwa warszawskiej ekipy Acid Wizard Studio. Gra zadebiutowała na rynku w 2017 roku. Tytuł cieszył się na tyle dużą popularnością, że dwa lata później doczekaliśmy się portów na konsole PlayStation 4, Nintendo Switch i Xbox One. Teraz możecie zagrać w ten horror również na PlayStation 5, a najnowsza wersja wykorzysta możliwości sprzętu Sony. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem. Wideo znajdziecie na końcu artykułu.

Darkwood na PlayStation 5

Darkwood zostało bardzo ciepło przyjęte zarówno przez graczy, jak i recenzentów. Wyłącznie na Steam gra doczekała się ponad 12 tys. recenzji, zdecydowana większość z nich, bo aż 94%, ma pozytywny wydźwięk. Jeśli chcecie dowiedzieć się za co pokochano dzieło deweloperów z Acid Wizard Studio, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Harpen przetestował Darkwood na Nintendo Switch. Zdradzę tylko, że wystawił grze naprawdę wysoką ocenę, bo aż 9 na 10. Chętnie posłuchamy też Waszych o wrażeń.



Warto zaznaczyć, że wersja na PlayStation 5 otrzymała wsparcie dla rozdzielczości 4K. Odpowiednio wykorzystane zostały też możliwości kontrolera DualSense, co z pewnością pozytywnie wpłynie na wrażenia płynące z rozgrywki.



Najważniejsze – wyróżnione przez wydawcę – cechy produkcji: