Darkest Dungeon 2 z darmową zawartością. Zaprezentowane czarownice przypominają wiedźmy z Wiedźmina 3.

Studio Red Hook zaprezentowało kolejną część darmowego trybu Kingdoms w Darkest Dungeon 2. Kontent przedstawiony tytułem Secrets of the Coven skupia się na starciu z czarownicami, które bardzo przypominają wiedźmy z Wiedźmina 3.

Darkest Dungeon 2 – czym będzie wyróżniał się Secrets of the Coven?

W Secrets of the Coven gracze Darkest Dungeon 2 zmierzymy się ze wspomnianymi już czarownicami. To druga z trzech planowanych części trybu Kingdoms – pierwsza, Hunger of the Beast Clan, ukazała się w styczniu 2025 roku, a ostatnia zostanie ujawniona za jakiś czas.