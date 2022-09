Darkest Dungeon 2 – spora aktualizacja wprowadza masę nowości

Darkest Dungeon to tytuł, który niejednego gracza przyprawił o siwiznę. Nie inaczej jest z Darkest Dungeon 2, które już od jakiegoś czasu dojrzewa w Early Access. Oczywiście, mając na uwadze fakt, że gra ciągle jest w fazie produkcji, ciężko spodziewać się, że wszystko będzie dopracowane, a frustrujące błędy nie wyprowadzą nas z równowagi. Dzięki najnowszej aktualizacji powinno zrobić się jednak nieco stabilniej.

Darkest Dungeon 2 powinno zrobić się nieco łatwiejsze

Najnowszą aktualizację zatytułowano The Altar of Hope i skupia się ona na przedstawieniu systemu progresji w Darkest Dungeon 2. Od teraz, wraz z postępami w rozgrywce zdobywać będziemy Candles of Hope, które wykorzystamy do trwałych ulepszeń i odblokowywania perków, co pozwoli nam lepiej zapanować nad obieraną podczas zmagań taktyką.



Kolejną z nowości są Hero Memories, gwarantujące bohaterom pokaźne bonusy. Należy jednak zaznaczyć, że przepadną one wraz ze śmiercią herosa. Jak mówią sami twórcy, jest to bardziej skomplikowana mechanika, która sprawdzi się lepiej w rękach doświadczonych graczy.



Oczywiście, wraz ze świecami pojawi się w grze dużo więcej pomniejszych mechanik, które wymagać będą podejmowania odpowiednich, często ryzykownych decyzji, co poniekąd wpisane jest w charakter produkcji. Wszystko wskazuje jednak na to, że od teraz powinno zrobić się trochę łatwiej, a widoczne postępy powinny dodać śmiałkom dodatkowej motywacji. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji The Altar of Hope, to odsyłam Was na blog twórców.



Na koniec przypomnijmy, że dalej nie poznaliśmy dokładnej daty premiery produkcji autorstwa Red Hook Studios. Według wcześniejszych doniesień finalna wersja powinna ukazać się w lutym 2023 roku, a dostępna będzie wyłącznie na PC.