Dark Messiah of Might and Magic otrzymuje tryb co-op i dodatkową zawartość. Wszystko dzięki współpracy społeczności moderskiej z Ubisoftem

Społeczność moderska po raz kolejny udowadnia, że potrafi uczynić klasyczne gry jeszcze lepszymi i bardziej rozbudowanymi, ale co ciekawe tym razem stało się to we współpracy z dużą marką, jaką jest Ubisoft.

Szczególną miłość do Dark Messiah of Might and Magic, czyli bardzo dobrej gry akcji od Arkane Studios, która swoją premierę miała w 2006 roku, wykazał moder KingDavidW. Jak ujawniono w najnowszej aktualizacji na ModDB, dzięki jego współpracy z Ubisoftem i Nvidią, gra otrzymała liczne modyfikacje i nowe narzędzia moderskie.

Nowe modyfikacje do Dark Messiah we współpracy z Ubisoftem

KingDavidW podkreśla, że wsparcie Ubisoftu pozwoliło na osiągnięcie efektów, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Jak poinformował moder:

Nasze kontakty w Ubisoft walczyły o to, abyśmy mogli wprowadzić do tej niesamowitej społeczności wszystko, co tylko przyjdzie nam do głowy.

Jednym z efektów tej współpracy jest Dark Messiah: Restoration Mod, którego celem jest przywrócenie usuniętej zawartości. Początkowo mod skupiał się na poprawie błędów, takich jak problematyczne liny, zablokowane poziomy czy błąd z klawiaturą francuską. Teraz, dzięki Ubisoftowi, moderzy otrzymali dostęp do materiałów z Dark Messiah of Might and Magic: Elements, czyli wersji gry na Xbox 360, które zawierają niewidziane wcześniej poziomy i przedmioty.

Dzięki temu do gry trafiły dodatkowe misje, alternatywne wersje poziomów, a także całkowicie nowa mapa The Caves. Przywrócono również usuniętą broń, taką jak Sword of Misery czy Necromancer Staff.