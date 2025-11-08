20 lat temu Matrix dostał zupełnie inne zakończenie. I to od samych twórców

Dwadzieścia lat temu (ówcześni) bracia Wachowscy zaskoczyli fanów, zmieniając zakończenie swojej kultowej trylogii — tyle że nie w filmie, a w grze wideo. The Matrix: Path of Neo z 2005 roku pozwalała graczom wcielić się w Neo i przeżyć kluczowe momenty z filmów, ale to finał produkcji największe emocje wzbudził finał. Rodzeństwo postanowiło przepisać koniec historii i nadać jej zupełnie inny ton.

The Matrix: Path of Neo zmienił zakończenie filmowej trylogii

Podczas gdy Matrix Rewolucje kończył się poświęceniem Neo i symbolicznym zwycięstwem nad Agentem Smithem, gra poszła w stronę czystej akcji. Zamiast duchowej konfrontacji dostaliśmy widowiskowe starcie z MegaSmithem – gigantyczną wersją przeciwnika złożoną z tysięcy klonów i elementów budunków. Po epickiej walce Neo zwycięża, a mieszkańcy Zionu świętują przy… We Are The Champions zespołu Queen.