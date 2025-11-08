Zaloguj się lub Zarejestruj

20 lat temu Matrix dostał zupełnie inne zakończenie. I to od samych twórców

Jakub Piwoński
2025/11/08 13:30
A stało się to za sprawą zapomnianej gry wideo.

Dwadzieścia lat temu (ówcześni) bracia Wachowscy zaskoczyli fanów, zmieniając zakończenie swojej kultowej trylogii — tyle że nie w filmie, a w grze wideo. The Matrix: Path of Neo z 2005 roku pozwalała graczom wcielić się w Neo i przeżyć kluczowe momenty z filmów, ale to finał produkcji największe emocje wzbudził finał. Rodzeństwo postanowiło przepisać koniec historii i nadać jej zupełnie inny ton.

The Matrix: Path of Neo
The Matrix: Path of Neo

The Matrix: Path of Neo zmienił zakończenie filmowej trylogii

Podczas gdy Matrix Rewolucje kończył się poświęceniem Neo i symbolicznym zwycięstwem nad Agentem Smithem, gra poszła w stronę czystej akcji. Zamiast duchowej konfrontacji dostaliśmy widowiskowe starcie z MegaSmithem – gigantyczną wersją przeciwnika złożoną z tysięcy klonów i elementów budunków. Po epickiej walce Neo zwycięża, a mieszkańcy Zionu świętują przy… We Are The Champions zespołu Queen.

Rodzeństwo Wachowskich nie tylko zaakceptowało ten pomysł, ale wręcz go zaproponowało. Uzna­no, że „filozoficzny i gorzki finał” nie pasuje do gry akcji, dlatego wspólnie z zespołem Shiny Entertainment stworzyli coś bardziej efektownego i zabawnego.

GramTV przedstawia:

Warto odnotować, że gra powstała w dużej mierze w odpowiedzi na chłodne przyjęcie wcześniejszej gry Enter the Matrix, której fani zarzucali twórcom brak głównych postaci z filmów. Tym razem Wachowscy postanowili naprawić ten błąd i oddać graczom pełną kontrolę nad samym Neo. Z oryginalnej obsady do projektu wrócił jednak tylko Laurence Fishburne, ponownie użyczając głosu Morfeuszowi.

Choć Ścieżka Neo była pełna błędów technicznych i zyskała mieszane opinie, do dziś pozostaje jedną z najciekawszych adaptacji filmowych w historii gier. To intrygująca ciekawostka dla fanów, którzy chcą zobaczyć, jak mogło wyglądać alternatywne zakończenie Matrixa — stworzone przez samych Wachowskich.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/feature/the-matrix-path-of-neo-alternate-ending/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


