Daisy Ridley odkłada miecz świetlny, aby zostać żeńską wersją Indiany Jonesa

Aktorka zagra w swoim pierwszym projekcie opartym na komiksie.

Daisy Ridley już wkrótce ponownie zawita do odległej galaktyki w nadchodzącym filmie z uniwersum Star Wars. Jednak wiele wskazuje na to, że brytyjska aktorka szykuje się także do zupełnie innego wyzwania, tym razem w świecie adaptacji komiksowych, ale nie tych od Marvela i DC. Daisy Ridley zagra “żeńską wersję Indiany Jonesa” w ekranizacji nowego komiksu Od kilku lat w Hollywood krążyły plotki, że Ridley mogłaby trafić do jednego z superbohaterskich projektów. W przeszłości łączono ją zarówno z produkcją Spider-Woman realizowaną przez Sony Pictures i Olivię Wilde, jak i z nieujawnioną rolą w planach Marvel Studios. Teraz pojawiły się jednak nowe doniesienia, które wskazują na zupełnie inny kierunek.

Według Daniela Richtmana aktorka prowadzi rozmowy w sprawie głównej roli w filmie opartym na graficznej powieści Tony’ego Cliffa z 2013 roku Delilah Dirk and the Turkish Lieutenant. Co ciekawe, prawa do tej historii znajdują się w rękach Disneya od 2016 roku, ale od tamtej pory nie pojawiły się żadne wieści o rozpoczęciu prac nad ekranizacją.

Postać, w którą miałaby wcielić się Ridley, opisywana jest jako awanturniczka wyszkolona „w 47 technikach walki mieczem”. Krytycy i fani komiksu nie bez powodu nazywają ją „kobiecą wersją Indiany Jonesa”. Oficjalny opis projektu zdradza, że Delilah to urocza łotrzyca i poszukiwaczka przygód z XIX wieku, która podróżowała m.in. do Japonii, Indonezji, Francji i Nowego Świata. W planach ma obrabowanie bogatego, skorumpowanego sułtana w Konstantynopolu, a pomaga jej w tym latająca łódź oraz wierny towarzysz Selim. Na drodze bohaterki pojawią się strażnicy sułtana, piraci i liczne przeszkody, lecz każda zakończona przygoda staje się początkiem następnej. Projekt w 2016 roku mieli produkować Roy Lee, Mark Mower i Justin Giritlian, choć w tej chwili nie wiadomo, czy nadal są związani z ekranizacją. Żadne dodatkowe szczegóły ekranizacji Delilah Dirk and the Turkish Lieutenant nie są znane. Nie wiadomo również, kiedy film może trafić do kin.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.