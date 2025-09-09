Zaloguj się lub Zarejestruj

Daisy Ridley odkłada miecz świetlny, aby zostać żeńską wersją Indiany Jonesa

Radosław Krajewski
2025/09/09 15:00
0
0

Aktorka zagra w swoim pierwszym projekcie opartym na komiksie.

Daisy Ridley już wkrótce ponownie zawita do odległej galaktyki w nadchodzącym filmie z uniwersum Star Wars. Jednak wiele wskazuje na to, że brytyjska aktorka szykuje się także do zupełnie innego wyzwania, tym razem w świecie adaptacji komiksowych, ale nie tych od Marvela i DC.

Gwiezdne wojny – Daisy Ridley
Gwiezdne wojny – Daisy Ridley

Daisy Ridley zagra “żeńską wersję Indiany Jonesa” w ekranizacji nowego komiksu

Od kilku lat w Hollywood krążyły plotki, że Ridley mogłaby trafić do jednego z superbohaterskich projektów. W przeszłości łączono ją zarówno z produkcją Spider-Woman realizowaną przez Sony Pictures i Olivię Wilde, jak i z nieujawnioną rolą w planach Marvel Studios. Teraz pojawiły się jednak nowe doniesienia, które wskazują na zupełnie inny kierunek.

Według Daniela Richtmana aktorka prowadzi rozmowy w sprawie głównej roli w filmie opartym na graficznej powieści Tony’ego Cliffa z 2013 roku Delilah Dirk and the Turkish Lieutenant. Co ciekawe, prawa do tej historii znajdują się w rękach Disneya od 2016 roku, ale od tamtej pory nie pojawiły się żadne wieści o rozpoczęciu prac nad ekranizacją.

GramTV przedstawia:

Postać, w którą miałaby wcielić się Ridley, opisywana jest jako awanturniczka wyszkolona „w 47 technikach walki mieczem”. Krytycy i fani komiksu nie bez powodu nazywają ją „kobiecą wersją Indiany Jonesa”.

Oficjalny opis projektu zdradza, że Delilah to urocza łotrzyca i poszukiwaczka przygód z XIX wieku, która podróżowała m.in. do Japonii, Indonezji, Francji i Nowego Świata. W planach ma obrabowanie bogatego, skorumpowanego sułtana w Konstantynopolu, a pomaga jej w tym latająca łódź oraz wierny towarzysz Selim. Na drodze bohaterki pojawią się strażnicy sułtana, piraci i liczne przeszkody, lecz każda zakończona przygoda staje się początkiem następnej.

Projekt w 2016 roku mieli produkować Roy Lee, Mark Mower i Justin Giritlian, choć w tej chwili nie wiadomo, czy nadal są związani z ekranizacją. Żadne dodatkowe szczegóły ekranizacji Delilah Dirk and the Turkish Lieutenant nie są znane. Nie wiadomo również, kiedy film może trafić do kin.

Źródło:https://comicbookmovie.com/sci_fi/star-wars/rumor-star-wars-star-daisy-ridley-in-talks-to-play-the-lead-in-her-first-comic-book-movie-a223746

Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

