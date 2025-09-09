Daisy Ridley odkłada miecz świetlny, aby zostać żeńską wersją Indiany Jonesa

Aktorka zagra w swoim pierwszym projekcie opartym na komiksie.
Daisy Ridley już wkrótce ponownie zawita do odległej galaktyki w nadchodzącym filmie z uniwersum Star Wars. Jednak wiele wskazuje na to, że brytyjska aktorka szykuje się także do zupełnie innego wyzwania, tym razem w świecie adaptacji komiksowych, ale nie tych od Marvela i DC.
Daisy Ridley zagra “żeńską wersję Indiany Jonesa” w ekranizacji nowego komiksu
Od kilku lat w Hollywood krążyły plotki, że Ridley mogłaby trafić do jednego z superbohaterskich projektów. W przeszłości łączono ją zarówno z produkcją Spider-Woman realizowaną przez Sony Pictures i Olivię Wilde, jak i z nieujawnioną rolą w planach Marvel Studios. Teraz pojawiły się jednak nowe doniesienia, które wskazują na zupełnie inny kierunek.
Według Daniela Richtmana aktorka prowadzi rozmowy w sprawie głównej roli w filmie opartym na graficznej powieści Tony’ego Cliffa z 2013 roku Delilah Dirk and the Turkish Lieutenant. Co ciekawe, prawa do tej historii znajdują się w rękach Disneya od 2016 roku, ale od tamtej pory nie pojawiły się żadne wieści o rozpoczęciu prac nad ekranizacją.
GramTV przedstawia:
Postać, w którą miałaby wcielić się Ridley, opisywana jest jako awanturniczka wyszkolona „w 47 technikach walki mieczem”. Krytycy i fani komiksu nie bez powodu nazywają ją „kobiecą wersją Indiany Jonesa”.
Oficjalny opis projektu zdradza, że Delilah to urocza łotrzyca i poszukiwaczka przygód z XIX wieku, która podróżowała m.in. do Japonii, Indonezji, Francji i Nowego Świata. W planach ma obrabowanie bogatego, skorumpowanego sułtana w Konstantynopolu, a pomaga jej w tym latająca łódź oraz wierny towarzysz Selim. Na drodze bohaterki pojawią się strażnicy sułtana, piraci i liczne przeszkody, lecz każda zakończona przygoda staje się początkiem następnej.
Projekt w 2016 roku mieli produkować Roy Lee, Mark Mower i Justin Giritlian, choć w tej chwili nie wiadomo, czy nadal są związani z ekranizacją. Żadne dodatkowe szczegóły ekranizacji Delilah Dirk and the Turkish Lieutenant nie są znane. Nie wiadomo również, kiedy film może trafić do kin.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!