Daisy Ridley kontra zombie. Pierwszy zwiastun horroru We Bury the Dead

Daisy Ridley, znana fanom na całym świecie z roli Rey w Gwiezdnych wojnach, wkracza do kina grozy. Aktorka wciela się w główną bohaterkę horroru We Bury the Dead, którego premiera na dużym ekranie w Ameryce została zaplanowana na 2 stycznia 2026 roku. Teraz do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji, który zobaczycie poniżej.

We Bury the Dead – pierwszy zwiastun horroru z Daisy Ridley

Film łączy elementy dramatu i horroru, a jego akcja rozgrywa się na Tasmanii, zdewastowanej po nieudanym eksperymencie wojskowym Stanów Zjednoczonych. Katastrofa doprowadza do masowych ofiar, które trafiają do specjalnych jednostek zajmujących się identyfikacją ciał. Ava, grana przez Ridley, wstępuje do jednej z takich grup w nadziei na odnalezienie swojego zaginionego męża. Jej podróż przez spustoszoną wyspę szybko zmienia się jednak w walkę o przetrwanie, kiedy okazuje się, że część ofiar powraca do życia.