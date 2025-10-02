Daisy Ridley kontra zombie. Pierwszy zwiastun horroru We Bury the Dead

Szykuje się ciekawe widowisko dla fanów nieumarlaków.
Daisy Ridley, znana fanom na całym świecie z roli Rey w Gwiezdnych wojnach, wkracza do kina grozy. Aktorka wciela się w główną bohaterkę horroru We Bury the Dead, którego premiera na dużym ekranie w Ameryce została zaplanowana na 2 stycznia 2026 roku. Teraz do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji, który zobaczycie poniżej.
We Bury the Dead – pierwszy zwiastun horroru z Daisy Ridley
Film łączy elementy dramatu i horroru, a jego akcja rozgrywa się na Tasmanii, zdewastowanej po nieudanym eksperymencie wojskowym Stanów Zjednoczonych. Katastrofa doprowadza do masowych ofiar, które trafiają do specjalnych jednostek zajmujących się identyfikacją ciał. Ava, grana przez Ridley, wstępuje do jednej z takich grup w nadziei na odnalezienie swojego zaginionego męża. Jej podróż przez spustoszoną wyspę szybko zmienia się jednak w walkę o przetrwanie, kiedy okazuje się, że część ofiar powraca do życia.
Za scenariusz i reżyserię odpowiada Zak Hilditch, znany z ekranizacji prozy Stephena Kinga 1922. W obsadzie znaleźli się również Brenton Thwaites (Ghosts of War, Czarownica), Mark Coles Smith (Beast of War) oraz Matt Whelan (Narcos).
Reżyser podkreśla, że projekt powstawał z ogromnym zaangażowaniem całego zespołu:
We Bury The Dead od pierwszego dnia było prawdziwym dziełem miłości wszystkich zaangażowanych osób i wspaniale jest obserwować dotychczasowe reakcje na film. Nie mogę się doczekać, aż szersza publiczność zobaczy go na wielkim ekranie w całej Ameryce - powiedział Hilditch.
Również Daisy Ridley nie ukrywa, że udział w produkcji okazał się wyjątkowym doświadczeniem:
Zak stworzył unikalną, przerażającą opowieść o nieumarłych i o tym, jak daleko żywi są gotowi się posunąć, aby ponownie spotkać swoich bliskich. Byłam zachwycona możliwością udziału w przeniesieniu tego koszmaru na ekran i nie mogę się doczekać, aż podzielimy się filmem ze światem - podkreśliła aktorka.
Premiera filmu zapowiada się na jedno z pierwszych dużych wydarzeń kinowych 2026 roku, a udział Daisy Ridley w projekcie może przyciągnąć zarówno fanów zombie horroru, jak i widzów ceniących produkcje stawiające na silne emocje oraz osobiste dramaty bohaterów. Niestety nie wiadomo, czy film trafi również do polskich kin.
