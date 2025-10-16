Daft Punk zapowiada reedycję "Human After All Remixes” z okazji 20-lecia. Album po raz pierwszy pojawi się na winylu

Zremiksowana wersja trzeciego studyjnego albumu Daft Punk, oryginalnie wydanego w 2005 roku, powróci w formie limitowanej, dwupłytowej edycji winylowej. Premiera zaplanowana jest na 28 listopada 2025 roku. Co ważne, będzie to pierwsze w historii wydanie tego krążka na winylu.

Daft Punk zapowiada reedycję kultowego albumu

Na płycie znajdą się reinterpretacje utworów Daft Punk autorstwa takich artystów jak Justice, Soulwax, SebastiAn, Basement Jaxx, The Juan Maclean, Peaches, Vitalic, Erol Alkan i wielu innych. Wraz z reedycją, duet przygotował także limitowaną linię merchu, w tym figurki Super7 ReAction Figures, dostępne już teraz na stronie Super7.com. Kolekcjonerskie modele przedstawiają Thomasa Bangaltera i Guya-Manuela de Homem-Christo w strojach z teledysku do utworu “Technologic” z wymiennymi hełmami i gitarowymi akcesoriami.