Daft Punk zapowiada reedycję "Human After All Remixes” z okazji 20-lecia. Album po raz pierwszy pojawi się na winylu

Legendarny francuski duet Daft Punk ogłosił premierę reedycji albumu “Human After All Remixes” z okazji jego dwudziestej rocznicy.
Zremiksowana wersja trzeciego studyjnego albumu Daft Punk, oryginalnie wydanego w 2005 roku, powróci w formie limitowanej, dwupłytowej edycji winylowej. Premiera zaplanowana jest na 28 listopada 2025 roku. Co ważne, będzie to pierwsze w historii wydanie tego krążka na winylu.
Daft Punk zapowiada reedycję kultowego albumu
Na płycie znajdą się reinterpretacje utworów Daft Punk autorstwa takich artystów jak Justice, Soulwax, SebastiAn, Basement Jaxx, The Juan Maclean, Peaches, Vitalic, Erol Alkan i wielu innych. Wraz z reedycją, duet przygotował także limitowaną linię merchu, w tym figurki Super7 ReAction Figures, dostępne już teraz na stronie Super7.com. Kolekcjonerskie modele przedstawiają Thomasa Bangaltera i Guya-Manuela de Homem-Christo w strojach z teledysku do utworu “Technologic” z wymiennymi hełmami i gitarowymi akcesoriami.
Tak prezentuje się tracklista “Human After All Remixes” (20th Anniversary Reissue 2xLP):
A1 Robot Rock (Soulwax Remix)
A2 Human After All (SebastiAn Remix)
A3 Technologic (Peaches No Logic Remix)
A4 The Brainwasher (Erol Alkan’s Horrorhouse Dub)
B1 The Prime Time Of Your Life (Para One Remix)
B2 Human After All (“Guy-Man After All” Justice Remix)
B3 Technologic (Digitalism Remix)
B4 Human After All (Emperor Machine Version)
C1 Technologic (Vitalic Remix)
C2 Robot Rock (Daft Punk Maximum Overdrive Mix)
C3 Technologic (Liquid Twins Remix)
C4 Technologic (Basement Jaxx Kontrol Mixx)
D1 Human After All (The Juan Maclean Remix)
D2 Human After All (Alter Ego Remix)
D3 Technologic (Knight Club Remix)
Wokół zespołu pojawiły się nowe plotki o niewydanym albumie Daft Punk. Perkusista duetu, znany jako Quinn, ujawnił w styczniu 2024 roku, że tak zwany “zaginiony album” istnieje i może wkrótce ujrzeć światło dzienne:
Ciągle pytam o postępy. Powiedziano mi, że nad tym pracują. To wychodzi z szafy. Poprosiłem Daft Punk o pozwolenie, żeby w ogóle wspomnieć o tym projekcie, bo jak wiadomo, są bardzo tajemniczy. Ale to wspaniali ludzie.
GramTV przedstawia:
Album miał być następcą ostatniego wydawnictwa duetu, czyli “Random Access Memories” z 2013 roku. Daft Punk pojawili się także w biograficznym teledysku LEGO o Pharrellu Williamsie, zatytułowanym “Piece by Piece”. To nie pierwszy wspólny projekt. Trio stworzyło wcześniej mega hit “Get Lucky”, który przekroczył miliard odtworzeń na Spotify. Pharrell w rozmowie z NME w czerwcu tego roku przyznał, że udział w filmie był dla niego wyjątkowym przeżyciem:
Jestem niezwykle wdzięczny, że ten genialny twórca potrafił uporządkować moje życie, cegiełka po cegiełce, dosłownie “piece by piece”.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!