Daemon X Machina: Titanic Scion dostępne za 138 zł w Amazon PL

W polskim oddziale sklepu Amazon pojawiła się promocja na Daemon X Machina: Titanic Scion. Pudełkowe wydanie drugiej odsłony dynamicznej gry akcji studia Marvelous, w wersji na Nintendo Switch 2, można obecnie kupić za 138 zł.

Daemon X Machina: Titanic Scion – oferta w Amazon PL

Titanic Scion to kontynuacja trzecioosobowej gry akcji osadzonej w klimacie science-fiction, w której kluczową rolę odgrywają widowiskowe starcia z udziałem futurystycznych mechów. Produkcja rozwija pomysły znane z pierwszej części, oferując bardziej rozbudowaną fabułę, nowe maszyny bojowe oraz usprawniony system walki.