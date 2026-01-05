Zaloguj się lub Zarejestruj

Daemon X Machina: Titanic Scion dostępne za 138 zł w Amazon PL

Mikołaj Berlik
2026/01/05 19:00
Pudełkowa gra akcji sci-fi na Nintendo Switch 2 w niższej cenie.

W polskim oddziale sklepu Amazon pojawiła się promocja na Daemon X Machina: Titanic Scion. Pudełkowe wydanie drugiej odsłony dynamicznej gry akcji studia Marvelous, w wersji na Nintendo Switch 2, można obecnie kupić za 138 zł.

Daemon X Machina: Titanic Scion

Daemon X Machina: Titanic Scion – oferta w Amazon PL

Titanic Scion to kontynuacja trzecioosobowej gry akcji osadzonej w klimacie science-fiction, w której kluczową rolę odgrywają widowiskowe starcia z udziałem futurystycznych mechów. Produkcja rozwija pomysły znane z pierwszej części, oferując bardziej rozbudowaną fabułę, nowe maszyny bojowe oraz usprawniony system walki.

Gra została przygotowana z myślą o możliwościach Nintendo Switch 2 i dostępna jest w klasycznym wydaniu pudełkowym. Tytuł został wydany przez Marvelous, znane m.in. z serii Rune Factory oraz Story of Seasons.

Zostań najlepszym wojownikiem high-tech w nowej, pełnej akcji odsłonie serii Daemon X Machina. Wyrusz na bitwę w swoim spersonalizowanym arsenale, wykorzystując różnorodne ataki dostosowane do Twojego stylu gry. Poczuj emocje związane z szybką walką, swobodnie eksplorując śmiertelnie niebezpieczny otwarty świat na lądzie i w powietrzu. Po pokonaniu wrogów zbieraj ich broń i wyposażenie oraz ulepszaj swoje umiejętności, aby poszerzyć swoje możliwości na polu bitwy. Przygotuj się na mroczną opowieść science fiction, w której możesz stawić czoła tytanicznym bossom samodzielnie lub z maksymalnie dwoma innymi graczami online. Zarówno nowi, jak i doświadczeni gracze Daemon X Machina znajdą godną przygodę w najnowszej grze Marvelous First Studio.

Dostawa kurierem lub do Paczkomatu InPost jest darmowa. Oferta obowiązuje w polskim Amazonie i może zakończyć się po wyczerpaniu zapasów.

