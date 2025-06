Czym się będzie różnić serial Warhammer 40K od Wiedźmina? Henry Cavill wskazał jedną istotną różnicę

To trudne IP i bardzo złożone IP. I właśnie za to je kocham. Wyzwania, jakie niesie ze sobą przeniesienie tego świata na papier w sposób, który oddaje sprawiedliwość tej złożoności, tej trudności i tej głębi, to wyzwanie, które sprawia mi ogromną przyjemność.

Adaptacja Warhammer 40,000 ma być początkiem większego uniwersum produkowanego przez Amazon. Cavill nie tylko wcieli się w jedną z głównych ról, ale będzie też pełnił funkcję producenta wykonawczego. To dla niego nowa rola, która daje większą kontrolę nad całym procesem twórczym.

To coś innego niż to, co robiłem wcześniej. Nigdy wcześniej nie trzymałem steru. To wspaniałe uczucie.