Czy Yennefer pojawi się w Wiedźminie 4? Aktorka głosowa komentuje sprawę

Aktorka, którą ostatnio można oglądać w roli Dedry Meero w serialu Andor ze świata Gwiezdnych wojen, dodała też, że w czasach nagrywania Wiedźmina 3 zupełnie nie wiedziała, w co się pakuje:

Nie miałam pojęcia, co robię. Nigdy wcześniej nie pracowałam przy grze wideo. A potem, na planach filmowych, głównie faceci z działu dźwięku podchodzili do mnie i szeptali: “czy ty jesteś Yennefer?”. A ja odpowiadałam: “a kto to Yennefer?”