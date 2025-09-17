Czy właśnie wyciekła nowa Yakuza na... oficjalnej stronie Ryu Ga Gotoku?

Poniżej możecie zobaczyć screen z telefonu wspomnianego użytkownika, na którym na samym dole widnieje kategoria “All news”, a zaraz poniżej Yakuza Kiwami 3 (po japońsku, ale sprawdziłem tłumaczenie na polski i faktycznie jest to Kiwami 3).

Na stronie studia Ryu Ga Gotoku miał pojawić się wpis sugerujący, że w drodze jest nowa część Yakuzy. Według doniesień użytkowników Reddita, przez krótki czas widoczna była tam pozycja Yakuza Kiwami 3, a tytuł pojawiał się również w wynikach wyszukiwania Google.

Wpis został już usunięty, a cała sytuacja wydarzyła się na tydzień przed zaplanowaną prezentacją nowych gier serii.

Pierwsze dwie odsłony Yakuza Kiwami (remaki oryginalnych gier Like A Dragon) ukazały się w latach 2016–2017. Niedawno ogłoszono, że trafią także na Nintendo Switch 2 i to jeszcze w tym roku. Po tym czasie aż prosi się o kolejną odsłonę i myślę, że Ryu Ga Gotoku Studio dobrze zdaje sobie z tego sprawę.

Studio zorganizuje swoje coroczne wydarzenie RGG Summit tuż przed targami Tokyo Game Show. Odbędzie się ono 24 września, a zaraz po nim odbędzie się transmisja RGG Direct, na której ujawnione zostaną dodatkowe szczegóły. Przypomnijmy, że podczas ubiegłorocznego Summitu ogłoszono grę Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, która trafiła na rynek w lutym tego roku. Jest zatem duże prawdopodobieństwo, że ktoś się za bardzo pospieszył z aktualizacją strony, a podczas wspomnianego eventu Yakuza Kiwami 3 zostanie oficjalnie zapowiedziana.

Oprócz kolejnej odsłony Yakuzy, możliwe jest również, że podczas wrześniowego wydarzenia usłyszymy więcej o Stranger Than Heaven, czyli projekcie znanym wcześniej jako Project Century. Ma to być przygodowa gra akcji TPP z brutalnym systemem walki wręcz i osadzona w Japonii z lat 1915 i 1943.