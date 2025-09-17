Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy właśnie wyciekła nowa Yakuza na... oficjalnej stronie Ryu Ga Gotoku?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/17 19:00
Wyciek nowej Yakuzy szybko został zatuszowany, ale w internecie nic nie ginie.

Na stronie studia Ryu Ga Gotoku miał pojawić się wpis sugerujący, że w drodze jest nowa część Yakuzy. Według doniesień użytkowników Reddita, przez krótki czas widoczna była tam pozycja Yakuza Kiwami 3, a tytuł pojawiał się również w wynikach wyszukiwania Google.

Yakuza Kiwami 2
Yakuza Kiwami 2

Czy wkrótce zobaczymy zapowiedź Yakuzy Kiwami 3?

Poniżej możecie zobaczyć screen z telefonu wspomnianego użytkownika, na którym na samym dole widnieje kategoria “All news”, a zaraz poniżej Yakuza Kiwami 3 (po japońsku, ale sprawdziłem tłumaczenie na polski i faktycznie jest to Kiwami 3).

Czy wkrótce zobaczymy zapowiedź Yakuzy Kiwami 3?, Czy właśnie wyciekła nowa Yakuza na... oficjalnej stronie Ryu Ga Gotoku?

Wpis został już usunięty, a cała sytuacja wydarzyła się na tydzień przed zaplanowaną prezentacją nowych gier serii.

Pierwsze dwie odsłony Yakuza Kiwami (remaki oryginalnych gier Like A Dragon) ukazały się w latach 2016–2017. Niedawno ogłoszono, że trafią także na Nintendo Switch 2 i to jeszcze w tym roku. Po tym czasie aż prosi się o kolejną odsłonę i myślę, że Ryu Ga Gotoku Studio dobrze zdaje sobie z tego sprawę.

Studio zorganizuje swoje coroczne wydarzenie RGG Summit tuż przed targami Tokyo Game Show. Odbędzie się ono 24 września, a zaraz po nim odbędzie się transmisja RGG Direct, na której ujawnione zostaną dodatkowe szczegóły. Przypomnijmy, że podczas ubiegłorocznego Summitu ogłoszono grę Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, która trafiła na rynek w lutym tego roku. Jest zatem duże prawdopodobieństwo, że ktoś się za bardzo pospieszył z aktualizacją strony, a podczas wspomnianego eventu Yakuza Kiwami 3 zostanie oficjalnie zapowiedziana.

Oprócz kolejnej odsłony Yakuzy, możliwe jest również, że podczas wrześniowego wydarzenia usłyszymy więcej o Stranger Than Heaven, czyli projekcie znanym wcześniej jako Project Century. Ma to być przygodowa gra akcji TPP z brutalnym systemem walki wręcz i osadzona w Japonii z lat 1915 i 1943.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/segas-next-yakuza-game-reportedly-leaked-on-like-a-dragon-website

