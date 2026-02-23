Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy właśnie ujawniono tytuł nowego filmu z serii Jurassic World?

Jakub Piwoński
2026/02/23 09:30
Studio Universal zarezerwowało kilka domen internetowych, co może potwierdzać realne zainteresowanie właśnie taką nazwą filmu.

Franczyza zapoczątkowana przez Jurassic Park najwyraźniej szykuje kolejne wielkie otwarcie. Do sieci trafiły informacje sugerujące, że piąta odsłona cyklu Jurassic World, a zarazem ósmy film w całej serii, będzie nosić tytuł Jurassic World Liberation. Tropem są zarejestrowane niedawno domeny internetowe zawierające podtytuł Liberation. Strona fandomu, Jurassic Wiki, najwyraźniej uznała tę informację za wiarygodną, bo tytuł jest już oficjalnie ujęty w encyklopedii.

Jurassic World Odrodzenie
Jurassic World Odrodzenie

Czy Jurassic World Liberation to tytuł nowego filmu z serii?

Warto wyjaśnić, że słowo to oznacza „wyzwolenie” – uwolnienie spod kontroli – co może wyraźnie sugerować kierunek fabuły. Po wydarzeniach z Jurassic World Odrodzenie, które zarobiło aż 870 mln dolarów na świecie, temat dinozaurów funkcjonujących poza zamkniętymi parkami wydaje się naturalnym polem do dalszej eskalacji konfliktu między człowiekiem a prehistorycznymi drapieżnikami. Bardziej pesymistyczny wariant zakłada świat na skraju ekologicznego załamania, w którym ludzkość musi zdecydować, czy walczyć o dominację, czy nauczyć się współistnienia. Ale to na razie tylko spekulacje.

GramTV przedstawia:

Poprzedni film, Odrodzenie, był jednym z największych hitów frekwencyjnych w ubiegłym roku i jest już dostępny na SkyShowtime. Universal bardzo szybko podjęło decyzję o kontynuowaniu serii. Za kamerą ponownie ma stanąć Gareth Edwards, a w roli Zoe Bennett powróci Scarlett Johansson. Na ekranie mają jej towarzyszyć także Jonathan Bailey i Mahershala Ali. Choć nie ujawniono jeszcze autora scenariusza, niewykluczone, że ponownie odpowie za niego David Koepp. Premiera filmu jest obecnie planowana na 9 czerwca 2028 roku, choć zdjęcia – ze względu na napięty grafik Johansson – mogą ruszyć dopiero w 2027.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/22/jurassic

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




