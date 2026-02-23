Czy właśnie ujawniono tytuł nowego filmu z serii Jurassic World?

Franczyza zapoczątkowana przez Jurassic Park najwyraźniej szykuje kolejne wielkie otwarcie. Do sieci trafiły informacje sugerujące, że piąta odsłona cyklu Jurassic World, a zarazem ósmy film w całej serii, będzie nosić tytuł Jurassic World Liberation. Tropem są zarejestrowane niedawno domeny internetowe zawierające podtytuł Liberation. Strona fandomu, Jurassic Wiki, najwyraźniej uznała tę informację za wiarygodną, bo tytuł jest już oficjalnie ujęty w encyklopedii.

Czy Jurassic World Liberation to tytuł nowego filmu z serii?

Warto wyjaśnić, że słowo to oznacza „wyzwolenie” – uwolnienie spod kontroli – co może wyraźnie sugerować kierunek fabuły. Po wydarzeniach z Jurassic World Odrodzenie, które zarobiło aż 870 mln dolarów na świecie, temat dinozaurów funkcjonujących poza zamkniętymi parkami wydaje się naturalnym polem do dalszej eskalacji konfliktu między człowiekiem a prehistorycznymi drapieżnikami. Bardziej pesymistyczny wariant zakłada świat na skraju ekologicznego załamania, w którym ludzkość musi zdecydować, czy walczyć o dominację, czy nauczyć się współistnienia. Ale to na razie tylko spekulacje.