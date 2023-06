Czy Tyler Rake pokonałby Johna Wicka? Reżyser nie ma żadnych wątpliwości

Zdaniem Hargrave’a zwycięzcą pojedynku okazałby się Tyler Rake. Chociaż John Wick ma kuloodporny garnitur i niezwykłe umiejętności, to jak na razie tylko Rake umarł, a następnie powstał z martwych. Z taką zdolnością raczej ciężko byłoby rywalizować Wickowi.

To jest największe pytanie wszech czasów. To znaczy, to trudne pytanie, ponieważ mam słabość do postaci Tylera Rake’a. Biorę kuloodporny garnitur Johna Wicka i daje go Tylerowi Rake’owi. Ten koleś jest twardzielem, nie ma tu żadnej dyskusji.

John Wick stał się ekranową legendą w swoich własnych filmach, a także legendą kina akcji. Więc nie można go pokonać bez walki, a John Wick 4 udowadnia, że jednak jest to możliwe. My z kolei udowodniliśmy, że naszego bohatera można zabić i wskrzesić, więc muszę dać zwycięstwo Tylerowi Rake’owi. To byłaby długa, ciężka walka, to pewne, ale myślę, że wygrałby w niej Rake.