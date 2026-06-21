Filmowe Death Stranding podejdzie inaczej do przemocy. Co to właściwie oznacza?

Filmowe Death Stranding pozostaje jednym z najbardziej intrygujących projektów powstających na styku świata gier i kina. Za adaptację odpowiada studio A24, a reżyserią zajmuje się Michael Sarnoski, twórca cenionego Pig oraz Ciche miejsce: Dzień pierwszy.

Death Stranding – nowe szczegóły o filmowej adaptacji

W najnowszym wywiadzie reżyser zdradził kilka szczegółów dotyczących kierunku, jaki obierze film. Jak się okazuje, produkcja nie będzie tak brutalna i krwawa, jak mogliby oczekiwać niektórzy gracze. Sarnoski podkreśla, że w filmie nie zabraknie akcji i przemocy, ale jej rola będzie zupełnie inna niż w wielu współczesnych widowiskach. Świat Death Stranding pozostanie niebezpieczny, a poczucie zagrożenia ma być stale obecne, jednak twórcy nie zamierzają epatować brutalnością.