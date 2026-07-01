Gwiazda Diuny zagra w nowym, oryginalnym science fiction. Pierwszy zwiastun Not Alone

Gwiazdorska obsada w nowym filmie od Illumination.

Illumination szykuje kolejną animację, która może zainteresować zarówno młodszych widzów, jak i starszych widzów. Studio odpowiedzialne za serie Minionki oraz Sing zaprezentowało zwiastun filmu Not Alone, czyli nowej kosmicznej opowieści, w której głosów głównym bohaterom użyczą Timothée Chalamet i Selena Gomez. Not Alone – Timothée Chalamet i Selena Gomez w nowym filmie science fiction od twórców Minionków Dla Chalameta będzie to szczególny projekt, ponieważ aktor po raz pierwszy wystąpi w pełnometrażowej animacji. W Not Alone wcieli się w Joe, introwertycznego mechanika rakietowego, który prowadzi spokojne i samotne życie. Selena Gomez zagra natomiast Fran, błyskotliwą astrobotaniczkę pracującą nad pierwszą na świecie rakietą napędzaną paliwem roślinnym.

Historia rozpocznie się w momencie, gdy Joe i Fran zostaną połączeni przy przygotowaniach do inauguracyjnego startu rewolucyjnej rakiety. Między bohaterami szybko pojawi się wyraźna chemia, choć żadne z nich nie będzie szczególnie pewne siebie w sprawach uczuciowych. Sytuację dodatkowo skomplikuje pojawienie się trzech kosmitów, którzy znajdą schronienie w domu Joe. Dunk, Welly i Shirm to niewielcy, niesforni, ale sympatyczni przybysze z obcej planety. Bohaterowie uciekają przed Zandro, nadgorliwym, choć niezbyt skutecznym funkcjonariuszem kosmicznego prawa. Obcy szybko dochodzą do wniosku, że rakieta Fran może stać się dla nich jedyną szansą na bezpieczny powrót do domu.

GramTV przedstawia:

W obsadzie głosowej Not Alone znalazło się jeszcze kilka rozpoznawalnych nazwisk. Kosmitom głosów użyczą brytyjscy aktorzy komediowi Rob Brydon, Diane Morgan oraz Jamie Demetriou. W rolę oficera Zandro wcieli się Brett Goldstein, znany między innymi z Teda Lasso. W filmie usłyszymy również Allison Janney oraz Lamorne’a Morrisa. Za reżyserię animacji odpowiadają Eric Guillon, Claire Dodgson oraz Jonathan Del Val. Guillon pracował wcześniej przy Jak ukraść księżyc, Minionkach i współreżyserował Gru, Dru i Minionki. Dodgson była montażystką Loraksa oraz Minionków, a Del Val współreżyserował Minionki: Wejście Gru i Sekretne życie zwierzaków domowych 2. Producentem filmu jest Chris Meledandri, założyciel i szef Illumination. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Joy Poirel, Richard Curtis oraz David Distenfeld. Not Alone zadebiutuje w kinach 16 kwietnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.