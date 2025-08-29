Czy to koniec sportowej serii EA? Niepokojące wieści dla fanów

Nowy raport sugeruje, że projekt może zostać zagrożony przez negocjacje.
Kilka dni po tym, jak wiceprezes EA Sports Sean O’Brien zapewniał, że firma jest „gotowa na wyzwanie” stworzenia gry o koszykówce akademickiej, pojawiły się informacje o problemach. Według Sports Business Journal, część uczelni rozważa współpracę z 2K Sports nad osobnym projektem, co może podważyć plany EA.
EA Sports College Basketball – co poszło nie tak?
Źródła podają, że głównym punktem spornym jest propozycja EA dotycząca wyłączności. Studio chciało, aby ich gra była jedyną symulacją koszykówki akademickiej, obejmującą wszystkie programy męskie i żeńskie Division 1. Jeżeli firma nie utrzyma licencji, możliwe jest całkowite porzucenie projektu.
Na horyzoncie pojawia się jednak rywal – 2K. W przeciwieństwie do EA, które musiałoby budować grę od podstaw, 2K może szybciej wdrożyć projekt, korzystając z silnika NBA 2K. Początkowo ich pomysł zakładał DLC dodające zespoły akademickie do NBA 2K, z czasem rozwijając się w pełnoprawny tytuł. Co więcej, UCLA już podpisało umowę z 2K, a wydawca zapowiada kolejne partnerstwa.
