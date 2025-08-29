Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy to koniec sportowej serii EA? Niepokojące wieści dla fanów

Mikołaj Berlik
2025/08/29 17:00
Nowy raport sugeruje, że projekt może zostać zagrożony przez negocjacje.

Kilka dni po tym, jak wiceprezes EA Sports Sean O’Brien zapewniał, że firma jest „gotowa na wyzwanie” stworzenia gry o koszykówce akademickiej, pojawiły się informacje o problemach. Według Sports Business Journal, część uczelni rozważa współpracę z 2K Sports nad osobnym projektem, co może podważyć plany EA.

EA Sports College Basketball
EA Sports College Basketball

EA Sports College Basketball – co poszło nie tak?

Źródła podają, że głównym punktem spornym jest propozycja EA dotycząca wyłączności. Studio chciało, aby ich gra była jedyną symulacją koszykówki akademickiej, obejmującą wszystkie programy męskie i żeńskie Division 1. Jeżeli firma nie utrzyma licencji, możliwe jest całkowite porzucenie projektu.

Na horyzoncie pojawia się jednak rywal – 2K. W przeciwieństwie do EA, które musiałoby budować grę od podstaw, 2K może szybciej wdrożyć projekt, korzystając z silnika NBA 2K. Początkowo ich pomysł zakładał DLC dodające zespoły akademickie do NBA 2K, z czasem rozwijając się w pełnoprawny tytuł. Co więcej, UCLA już podpisało umowę z 2K, a wydawca zapowiada kolejne partnerstwa.

GramTV przedstawia:

Według prognoz pierwsza gra od 2K mogłaby trafić na rynek najwcześniej w 2027 roku. NCAA potwierdziło, że prowadzi negocjacje dotyczące kompleksowej umowy licencyjnej, jednak zaznaczyło, że „rynek może obrać inny kierunek”. Wszystko wskazuje więc na to, że walka o prawa do koszykówki akademickiej dopiero się zaczyna.

Źródło:https://insider-gaming.com/ea-sports-college-basketball-game-might-be-in-trouble/

Mikołaj Berlik
