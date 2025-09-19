Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy Silksong jest za trudny? Team Cherry wyjaśnia powody wyższego poziomu wyzwania

Mikołaj Berlik
2025/09/19 17:00
0
0

Twórcy Silksong zabrali głos.

Premiera Hollow Knight: Silksong przyniosła sporo dyskusji o poziomie trudności. Część graczy uznała sequel za „okrutny” i „sztucznie utrudniony”, a w sieci wciąż pojawiają się nowe wpisy krytykujące lub chwalące wyzwanie stawiane przez grę.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong – szybsza bohaterka i wymagający przeciwnicy

Podczas wystawy Game Worlds w Australijskim Centrum Ruchomego Obrazu twórcy z Team Cherry odnieśli się do zarzutów. Ari Gibson i William Pellen przyznali, że Silksong jest trudniejszy od poprzednika, ale pozwala na większą swobodę eksploracji i wybór własnej ścieżki. Gracze mogą zrezygnować z konfrontacji i poszukać innej drogi, by odblokować dodatkowe wzmocnienia i wrócić silniejsi.

Wyższy poziom trudności jest także uzasadniony fabularnie – Hornet jest szybsza i dysponuje znacznie potężniejszym arsenałem niż bohater pierwszej części. Dlatego nawet zwykli przeciwnicy musieli stać się bardziej wymagający, a część z nich powstała na bazie starć z Hornet z oryginalnego Hollow Knighta.

GramTV przedstawia:

Mimo większych wyzwań Silksong wprowadza także zmiany, które pozwalają łatwiej radzić sobie z zagrożeniami. Leczenie jest szybsze i możliwe w powietrzu, a system narzędzi pozwala na walkę z dystansu lub zadawanie potężnych obrażeń. Niektórzy gracze celowo rezygnują z niektórych kombinacji ulepszeń, by zachować wyższy poziom trudności.

Twórcy przypomnieli też, że Silksong pierwotnie powstawał jako dodatek dla osób, które ukończyły pierwszego Hollow Knighta. Dopiero później projekt przekształcono w pełnoprawną grę, co tłumaczy wyższy próg wejścia i bardziej wymagające lokacje.

Hollow Knight: Silksong jest dostępny na PC, Xbox Series X/S, PS5 i Nintendo Switch.

Źródło:https://www.ign.com/articles/even-the-base-level-enemy-had-to-be-more-complicated-more-intelligent-team-cherry-explains-why-silksong-is-harder-than-hollow-knight

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
Hollow Knight
Team Cherry
Xbox Series X
Xbox Series S
Hollow Knight: Silksong
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112