Czy Sicario 3 powstanie? Gwiazda oryginalnego filmu przerywa milczenie

Szanse na trzecią część są bardzo, bardzo realne – stwierdził aktor.

Jeszcze we wrześniu 2023 roku pojawiły się doniesienia, że Sicario 3 powstanie. Od tego czasu sami aktorzy milczeli w sprawie kolejnej części serii, rozpoczętej przez Denisa Villeneuve’a. Według dostępnych informacji w nowym filmie miał powrócić Benicio del Toro, Emily Blunt oraz Josh Brolin. Byłby to istotny krok naprzód względem Sicario 2: Soldado, w którym zabrakło Blunt, a film spotkał się z mieszanym przyjęciem. Brolin, w rozmowie z Joem Horowitzem z podcastu Happy Sad Confused, ponownie poruszył temat kontynuacji.

Trzeci film, często określany roboczo jako Sicario: Capos, jest rozwijany już od 2018 roku. Dwa lata temu producenci Basil Iwanyk i Erica Lee ujawnili, że scenariusz został częściowo napisany, zanim prace zostały wstrzymane z powodu strajku scenarzystów.

W pewnym momencie w projekt zaangażowany był również Christopher McQuarrie, który jednak ostatecznie zrezygnował, najprawdopodobniej by wspomóc Toma Cruise’a przy innych produkcjach. Reżyser pierwszego Sicario, Denis Villeneuve, potwierdził wcześniej, że nie będzie brał udziału w pracach nad trzecią częścią.

Nie wspomina się również o powrocie Stefano Sollimy, który reżyserował Sicario 2. Biorąc pod uwagę chłodne przyjęcie sequela, jego nieobecność może być świadomą decyzją twórców.

Nie brakuje jednak głosów krytyki wobec pomysłu kolejnej kontynuacji bez udziału Villeneuve’a i autora zdjęć Rogera Deakinsa. Zdaniem niektórych, to właśnie ich wizja nadała pierwszemu filmowi unikalny klimat, który trudno będzie odtworzyć.