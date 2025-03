Czy są tu fani roguelite? Jeśli tak, szykujcie się na wczesny dostęp do gry Odinfall

Łącząc intensywną akcję z satysfakcjonującą pętlą rozgrywki, jesteśmy przekonani, że Odinfall może rywalizować z najlepszymi tytułami gatunku.

Oscar Axelsson, CEO Ember Paw Games i dyrektor gry, dodał do tych słów:

Jestem wielkim fanem Nuclear Throne i Enter the Gungeon, dlatego chciałem dodać coś nowego do tego gatunku – jeszcze bardziej szaloną akcję osadzoną w nordyckiej mitologicznej przyszłości. Jestem naprawdę dumny z tego, co nasz mały zespół osiągnął przez lata pracy nad grą. Już od pierwszego dnia wczesnego dostępu, Odinfall będzie w pełni grywalne, a w nadchodzących miesiącach dodamy ulepszenia jakości życia i nowe elementy. Mamy nadzieję, że gracze będą się bawić równie dobrze, jak my!