Czy podanie Cellowi fasolki Senzu przez Goku w Dragon Ball Z było genialnym ruchem? Ciekawa analiza jednego z fanów

Lata mijają, a fani nadal analizują serię Dragon Ball Z. Tym razem spojrzano w stronę kontrowersyjnej decyzji Goku podczas Cell Games.
Scena, w której Goku podaje Cellowi fasolkę Senzu w Dragon Ball Z, od lat budzi kontrowersje wśród fanów serii. Wielu odbiorców interpretuje ten moment jako dowód na to, że Goku błędnie założył, iż Gohan pragnie uczciwej walki tak samo jak on. Jednak według jednej z analiz fana, ta decyzja była znacznie bardziej przemyślana niż mogłoby nam się wydawać.
Czy Goku słusznie postąpił podczas Cell Games?
Wbrew pozorom, podanie Senzu Bean przeciwnikowi nie było ani głupie, ani nie wynikało z niezrozumienia charakteru Gohana. Wręcz przeciwnie, był to istotny element strategii, który ostatecznie przyczynił się nie tylko do ocalenia Gohana, ale i całego świata. Goku doskonale rozumiał stawkę walk podczas Cell Games i jego decyzje znajdują uzasadnienie w finale tej sagi. Warto pamiętać, że turniej Cell Games został stworzony przez Cella przede wszystkim po to, aby zmierzyć się z Goku. Struktura turnieju i kolejność walk wynikały między innymi z DNA Goku obecnego w Cellu, co oznacza, że przeciwnik chciał zmierzyć się z nim jako głównym wyzwaniem. Dlatego też Cell był zaskoczony, gdy Goku zdecydował się walczyć od razu. Każdy inny przeciwnik był dla Cella jedynie rozgrzewką przed właściwym starciem.
Goku walczył z pełnym zaangażowaniem, zarówno po to, by spróbować pokonać Cella, jak i umożliwić Gohanowi obserwację stylu walki przeciwnika. Gdy zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie wygrać, poddał walkę i zapowiedział, że zastąpi go ktoś silniejszy. Podanie Senzu Bean miało tu kluczowe znaczenie, ponieważ był to wyraźny sygnał dla Cella, że Goku traktuje Gohana całkowicie poważnie i wierzy w jego wyższość. Bez tego Cell mógłby nie uznać Gohana za godnego przeciwnika i spróbować szybko go wyeliminować, aby wrócić do walki z Goku.
Fasolka Senzu sprawiła, że Cell podszedł do walki z Gohanem jak do pełnoprawnego pojedynku. Dzięki temu młody Saiyan zyskał czas na odnalezienie się w walce i uwolnienie swojego potencjału. Największym błędem Goku było to, że nie wtajemniczył syna w swój plan. Liczył, że Gohan sam zrozumie powagę sytuacji i podejmie walkę. Choć później tego żałował, jego decyzja o podaniu Senzu nie była błędna. Goku wiedział, że Gohan posiada ogromny, niewykorzystany potencjał. Nawet jako Super Saiyan był w stanie pokonać Perfect Cella, a po osiągnięciu formy Super Saiyan 2 zyskał zdecydowaną przewagę. Choć ostatecznie potrzebna była śmierć Androida 16, aby wyzwolić pełnię jego mocy, wydarzenia te tylko potwierdziły słuszność strategii Goku.
