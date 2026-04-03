Czy podanie Cellowi fasolki Senzu przez Goku w Dragon Ball Z było genialnym ruchem? Ciekawa analiza jednego z fanów

Scena, w której Goku podaje Cellowi fasolkę Senzu w Dragon Ball Z, od lat budzi kontrowersje wśród fanów serii. Wielu odbiorców interpretuje ten moment jako dowód na to, że Goku błędnie założył, iż Gohan pragnie uczciwej walki tak samo jak on. Jednak według jednej z analiz fana, ta decyzja była znacznie bardziej przemyślana niż mogłoby nam się wydawać.

Czy Goku słusznie postąpił podczas Cell Games?

Wbrew pozorom, podanie Senzu Bean przeciwnikowi nie było ani głupie, ani nie wynikało z niezrozumienia charakteru Gohana. Wręcz przeciwnie, był to istotny element strategii, który ostatecznie przyczynił się nie tylko do ocalenia Gohana, ale i całego świata. Goku doskonale rozumiał stawkę walk podczas Cell Games i jego decyzje znajdują uzasadnienie w finale tej sagi. Warto pamiętać, że turniej Cell Games został stworzony przez Cella przede wszystkim po to, aby zmierzyć się z Goku. Struktura turnieju i kolejność walk wynikały między innymi z DNA Goku obecnego w Cellu, co oznacza, że przeciwnik chciał zmierzyć się z nim jako głównym wyzwaniem. Dlatego też Cell był zaskoczony, gdy Goku zdecydował się walczyć od razu. Każdy inny przeciwnik był dla Cella jedynie rozgrzewką przed właściwym starciem.