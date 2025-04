Czy Nintendo przypadkowo potwierdziło kultowy tor w Mario Kart World?

Wcześniej w tym tygodniu dowiedzieliśmy się o przypadkowym ogłoszeniu postaci zmierzającej do Donkey Kong Bananza. Teraz na stronie pojawiły się informacje potwierdzające powrót kultowej trasy do Mario Kart World. Wszystko to stało się za sprawą posta na Reddicie ujawniającego interesującą grafikę, która bez planów Nintendo przedwcześnie ujawnia informacje. W materiale mogą pojawić się spoilery z Mario Kart World.

Mario Kart World - nowy przeciek zainteresował fanów

Według informacje zamieszczonych na Reddicie przez użytkownika TonkyTc możemy zakładać, że w Mario Kart World ponownie zobaczymy trasę znaną z wcześniejszych projektów w popularnym uniwersum, czyli miejsce o nazwie Rainbow Road. Niestety materiał z posta nie jest zbyt wysokiej jakości oraz autor nie dopisał do niego żadnego komentarza, lecz fanom wystarczyło to, aby domyślić się praktycznie wszystkiego. Najprawdopodobniej jest to ukryta trasa umieszczona tuż pod Princess Peach’s Stadium z sekcją prowadzącą w czterech kierunkach - fani liczą, że to właśnie tam pojawi się ukryte miejsce. Nie możemy być jednak pewni, czy będzie to ukryty tor czy może dodatkowa zawartość do odblokowania.