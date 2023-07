Czy na konsoli Switch da się uruchomić nowoczesne gry z PC? Tak, ale…

Mówiąc najkrócej, to nie są łatwe rzeczy. Jednak znalazł się śmiałek, który tego dokonał. Opowieść z cyklu – „zrobię to, bo można”.

Nintendo Switch jest prawdopodobnie jedną z najlepszych przenośnych konsol, jakie kiedykolwiek wypuszczono na rynek, ale wiadomo, że niezwykle daleko jej do większych kolegów od Sony i Microsoftu, a o PC nawet nie wspominając. A co, gdyby jednak zrobić wszystko, żeby zmusić ją do wysiłku ponad możliwości i odpalić na niej gry z PC.