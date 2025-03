Czy Minecraft stanie się darmowy? Mojang rozwiewa wątpliwości

Mam na myśli, że stworzyliśmy grę w innym celu. Więc monetyzacja nie działa w ten sposób w naszym przypadku. To zakup gry i to wszystko. Dla nas ważne jest, aby nasza gra była dostępna dla jak największej liczby osób. I myślę, że to bardzo podstawowa wartość, że powinna być dostępna dla każdego. To najlepsza oferta na świecie.