Czy kobieca solidarność w Hollywood istnieje? Według Sydney Sweeney to fikcja

To bardzo zniechęcające, gdy kobieta czyni szkodę innej kobiecie, szczególnie gdy kobiety sukcesu widzą, że młodsza koleżanka z tego samego środowiska ciężko pracuje, a potem próbują ją zdyskredytować. Wszycy w tym biznesie mówią, że kobieta wspierają inne kobiety. To się nie dzieje. To wszystko fałsz i jedynie zasłona, za którą wszyscy obgadują się za swoimi plecami.