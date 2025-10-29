Zaloguj się lub Zarejestruj

Czwarty sezon Wiedźmina był okazją do rebootu, ale z niej nie skorzystano. Dlaczego?

Jakub Piwoński
2025/10/29 07:30
0
0

Na to pytanie odpowiada sama twórczyni.

To była okazja do rebootu, ale z niej nie skorzystano. Czwarty sezon Wiedźmina zapowiada się jako nowy rozdział w historii serialu Netflixa, choć technicznie rzecz biorąc to wciąż kontynuacja, która prowadzi historię do finału. W rozmowie z serwisem ScreenRant showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich wyjaśniła, dlaczego nie zdecydowano się na żaden reset czy reboot historii Geralta po odejściu Henry’ego Cavilla i obsadzeniu Liama Hemswortha w roli Białego Wilka.

Wiedźmin
Wiedźmin

Dlaczego 4. sezon Wiedźmina nie jest rebootem?

Według Hissrich, pomimo zmiany aktora, fundamenty opowieści pozostają te same. Showrunnerka podkreśliła, że historia Geralta, Yennefer, Ciri i Jaskra z pierwszych sezonów jest „niezwykle ważna” i stanowi serce całej serii. Głównym motywem ma być bowiem „odnaleziona rodzina” – relacja między bohaterami, którzy, mimo rozłąki i trudnych doświadczeń, wciąż próbują się odnaleźć.

Mieliśmy duże zaufanie do Liama, który będzie mógł dołączyć do obsady i kontynuować tam, gdzie skończyliśmy. Myślę, że to był śmiały wybór i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni – powiedziała Hissrich.

Twórczyni dodała, że rozpoczęcie historii od nowa po prostu „zburzyłoby całą konstrukcję serialu”. Z tego powodu Hemsworth nie wciela się w „nowego Geralta”, lecz przejmuje pałeczkę po Cavillu, kontynuując jego wątek. Co ciekawe, jak się okazuje, sam aktor nie pchał się do przejęcia roli.

GramTV przedstawia:

W 4. sezonie Wiedźmina bohaterowie będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami dramatycznych wydarzeń z poprzednich odcinków. Geralt, Yennefer i Ciri są rozdzieleni – Ciri dołącza do gangu Szczurów, a Yennefer próbuje ją odnaleźć, mierząc się z groźnym Emhyrem. Ich ścieżki ponownie się skrzyżują, a nowe odcinki mają jeszcze mocniej skupić się na emocjonalnym aspekcie ich relacji.

Decyzja o kontynuowaniu historii, zamiast tworzenia nowego początku, wydaje się logiczna również ze względu na rozbudowane uniwersum Netflixa. Seria zdążyła doczekać się już dwóch animowanych spin-offów i aktorskiego prequela, które są ściśle powiązane z głównym kanonem. Twórcy za wszelką cenę nie chcieli burzyć świata, który stworzyli. Czwarty sezon Wiedźmina zadebiutuje na Netflixie już 30 października 2025 roku.

Źródło:https://screenrant.com/the-witcher-season-4-no-canon-reset-henry-cavill-geralt-showrunner-explained/

Tagi:

Popkultura
Wiedźmin
Netflix
The Witcher
Liam Hemsworth
serial fantasy
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112