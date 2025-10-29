Czwarty sezon Wiedźmina był okazją do rebootu, ale z niej nie skorzystano. Dlaczego?

To była okazja do rebootu, ale z niej nie skorzystano. Czwarty sezon Wiedźmina zapowiada się jako nowy rozdział w historii serialu Netflixa, choć technicznie rzecz biorąc to wciąż kontynuacja, która prowadzi historię do finału. W rozmowie z serwisem ScreenRant showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich wyjaśniła, dlaczego nie zdecydowano się na żaden reset czy reboot historii Geralta po odejściu Henry’ego Cavilla i obsadzeniu Liama Hemswortha w roli Białego Wilka.

Dlaczego 4. sezon Wiedźmina nie jest rebootem?

Według Hissrich, pomimo zmiany aktora, fundamenty opowieści pozostają te same. Showrunnerka podkreśliła, że historia Geralta, Yennefer, Ciri i Jaskra z pierwszych sezonów jest „niezwykle ważna” i stanowi serce całej serii. Głównym motywem ma być bowiem „odnaleziona rodzina” – relacja między bohaterami, którzy, mimo rozłąki i trudnych doświadczeń, wciąż próbują się odnaleźć.