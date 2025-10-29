Czwarty sezon Wiedźmina był okazją do rebootu, ale z niej nie skorzystano. Dlaczego?

To była okazja do rebootu, ale z niej nie skorzystano. Czwarty sezon Wiedźmina zapowiada się jako nowy rozdział w historii serialu Netflixa, choć technicznie rzecz biorąc to wciąż kontynuacja, która prowadzi historię do finału. W rozmowie z serwisem ScreenRant showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich wyjaśniła, dlaczego nie zdecydowano się na żaden reset czy reboot historii Geralta po odejściu Henry’ego Cavilla i obsadzeniu Liama Hemswortha w roli Białego Wilka.
Dlaczego 4. sezon Wiedźmina nie jest rebootem?
Według Hissrich, pomimo zmiany aktora, fundamenty opowieści pozostają te same. Showrunnerka podkreśliła, że historia Geralta, Yennefer, Ciri i Jaskra z pierwszych sezonów jest „niezwykle ważna” i stanowi serce całej serii. Głównym motywem ma być bowiem „odnaleziona rodzina” – relacja między bohaterami, którzy, mimo rozłąki i trudnych doświadczeń, wciąż próbują się odnaleźć.
Mieliśmy duże zaufanie do Liama, który będzie mógł dołączyć do obsady i kontynuować tam, gdzie skończyliśmy. Myślę, że to był śmiały wybór i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni – powiedziała Hissrich.
Twórczyni dodała, że rozpoczęcie historii od nowa po prostu „zburzyłoby całą konstrukcję serialu”. Z tego powodu Hemsworth nie wciela się w „nowego Geralta”, lecz przejmuje pałeczkę po Cavillu, kontynuując jego wątek. Co ciekawe, jak się okazuje, sam aktor nie pchał się do przejęcia roli.
W 4. sezonie Wiedźmina bohaterowie będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami dramatycznych wydarzeń z poprzednich odcinków. Geralt, Yennefer i Ciri są rozdzieleni – Ciri dołącza do gangu Szczurów, a Yennefer próbuje ją odnaleźć, mierząc się z groźnym Emhyrem. Ich ścieżki ponownie się skrzyżują, a nowe odcinki mają jeszcze mocniej skupić się na emocjonalnym aspekcie ich relacji.
Decyzja o kontynuowaniu historii, zamiast tworzenia nowego początku, wydaje się logiczna również ze względu na rozbudowane uniwersum Netflixa. Seria zdążyła doczekać się już dwóch animowanych spin-offów i aktorskiego prequela, które są ściśle powiązane z głównym kanonem. Twórcy za wszelką cenę nie chcieli burzyć świata, który stworzyli. Czwarty sezon Wiedźmina zadebiutuje na Netflixie już 30 października 2025 roku.
