Liam Hemsworth początkowo nie był chętny przejąć rolę Geralta. Aktor miał „wiele obaw”

Kiedy po raz pierwszy dostałem propozycję, byłem raczej niechętny. Miałem sporo pytań i obaw. Byłem fanem gier, oglądałem serial, czytałem książki, więc doskonale wiedziałem, jak ogromne znaczenie ma ten świat dla ludzi – powiedział aktor.

Już w najbliższy czwartek na Netflixie zadebiutuje czwarty sezon Wiedźmina od Netflixa. W nowych odcinkach po raz pierwszy zobaczymy Liama Hemswortha w roli Geralta z Rivii. W najnowszym wywiadzie aktor wspomniał, że początkowo nie był przekonany do przyjęcia tej propozycji. W rozmowie z serwisem RadioTimes przyznał, że wejście w tak dobrze znaną i kochaną przez fanów postać budziło w nim wiele wątpliwości.

Zdecydowałem się na to, ponieważ wierzyłem, że mogę oddać sprawiedliwość tej postaci. Uwierzyłem, że potrafię wnieść coś ciekawego do tej części opowieści – wyjaśnił.

Aktor przyznał, że to właśnie jego emocjonalne przywiązanie do sagi przekonało go, by spróbować swoich sił w roli Białego Wilka:

Chodziło o samą sytuację, dołączenie do serialu, który ma już swoich fanów. Doceniam to, że ci ludzie tak bardzo troszczą się o tę historię. Gdybym sam nie był jej fanem, prawdopodobnie nigdy bym się tego nie podjął – dodał.

Hemsworth podkreślił, że największym wyzwaniem było dołączenie do projektu, który od początku miał oddaną społeczność odbiorców:

Hemsworth zdradził również, że nowy sezon pokaże Geralta w zupełnie innym świetle:

Najbardziej ekscytujące było dla mnie to, w jakim miejscu emocjonalnie znajduje się Geralt. To etap przemiany, w którym pojawia się wiele wątpliwości i niepokoju. Musi zmierzyć się nie tylko z własnymi problemami, ale też nauczyć się przyjmować pomoc innych. To przez tych ludzi wokół siebie zrozumie, że może liczyć na ich wsparcie i że dzięki temu odnajdzie nową wersję samego siebie – wyznał aktor.

Showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich ujawniła, że proces zmiany aktora był prowadzony z dużą ostrożnością:

Wiedzieliśmy, że pewne elementy muszą pozostać niezmienne – wygląd Geralta, jego styl bycia, charakterystyczne żółte oczy czy biała peruka. Ale równie ważne było to, by Liam mógł stworzyć własną interpretację tej postaci. Od początku było dla nas oczywiste, że musi uczynić z niej coś swojego – powiedziała twórczyni serialu.

W obsadzie nowej serii, obok Liama Hemswortha, pojawią się m.in.: Anya Chalotra jako Yennefer z Vengerbergu, Freya Allan jako Ciri, Joey Batey jako Jaskier, Laurence Fishburne jako Regis, Meng’er Zhang jako Milva, Sharlto Copley jako Leo Bonhart oraz James Purefoy jako Skellen.

Przypomnijmy, że premiera czwartego sezonu Wiedźmina została zaplanowana na 30 października.