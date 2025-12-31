Cała seria Deus Ex za grosze. GOG przecenia kultowy cykl o 82%

Seria Deus Ex od lat uznawana jest za jeden z najważniejszych cykli w historii gier komputerowych – łączący RPG, immersive sim i cyberpunkową wizję przyszłości, a przy tym poruszający tematy polityki, kontroli, wolności i technologii. Seria była wzorem dla twórców Cyberpunk 2077.

Jeśli więc szukasz idealnego prezentu dla siebie na początek nowego roku, trudno o lepszą okazję. W tej cenie komplet Deus Ex to wręcz obowiązkowa pozycja – zarówno dla weteranów, jak i graczy, którzy dopiero chcą poznać tę legendarną markę.