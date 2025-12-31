Cała seria Deus Ex za grosze. GOG przecenia kultowy cykl o 82%

To jedna z najmocniejszych promocji na start nowego roku. Do 3 stycznia w sklepie GOG można kupić kompletną serię Deus Ex z aż 82-procentową zniżką. W praktyce oznacza to spadek ceny z 280 zł do zaledwie 50,59 zł za pakiet obejmujący cztery pełnoprawne gry. Skusicie się?
Promocja na serię Deus Ex w sklepie GOG
W skład zestawu wchodzi:
- Deus Ex: GOTY Edition – kultowy klasyk z 2000 roku, który przenosi graczy do dystopijnego roku 2052, świata rządzonego przez korporacje, teorie spiskowe i transhumanizm.
- Deus Ex: Invisible War – bezpośrednia kontynuacja, ukazująca globalny chaos i walkę frakcji o nowy porządek świata.
- Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut – prequel serii, w którym wcielamy się w Adama Jensena i poznajemy początki konfliktu wokół ludzkich augmentacji.
- Deus Ex: Mankind Divided – Digital Deluxe Edition – ostatnia odsłona cyklu, rozwijająca wątki segregacji społecznej i globalnej inwigilacji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!