Cała seria Deus Ex za grosze. GOG przecenia kultowy cykl o 82%

Jakub Piwoński
2025/12/31 10:30
Legendarna seria science fiction jeszcze nigdy nie była tak tania.

To jedna z najmocniejszych promocji na start nowego roku. Do 3 stycznia w sklepie GOG można kupić kompletną serię Deus Ex z aż 82-procentową zniżką. W praktyce oznacza to spadek ceny z 280 zł do zaledwie 50,59 zł za pakiet obejmujący cztery pełnoprawne gry. Skusicie się?

Promocja na serię Deus Ex w sklepie GOG

W skład zestawu wchodzi:

  • Deus Ex: GOTY Edition – kultowy klasyk z 2000 roku, który przenosi graczy do dystopijnego roku 2052, świata rządzonego przez korporacje, teorie spiskowe i transhumanizm.
  • Deus Ex: Invisible War – bezpośrednia kontynuacja, ukazująca globalny chaos i walkę frakcji o nowy porządek świata.
  • Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut – prequel serii, w którym wcielamy się w Adama Jensena i poznajemy początki konfliktu wokół ludzkich augmentacji.
  • Deus Ex: Mankind Divided – Digital Deluxe Edition – ostatnia odsłona cyklu, rozwijająca wątki segregacji społecznej i globalnej inwigilacji.

GramTV przedstawia:

Seria Deus Ex od lat uznawana jest za jeden z najważniejszych cykli w historii gier komputerowych – łączący RPG, immersive sim i cyberpunkową wizję przyszłości, a przy tym poruszający tematy polityki, kontroli, wolności i technologii. Seria była wzorem dla twórców Cyberpunk 2077.

Jeśli więc szukasz idealnego prezentu dla siebie na początek nowego roku, trudno o lepszą okazję. W tej cenie komplet Deus Ex to wręcz obowiązkowa pozycja – zarówno dla weteranów, jak i graczy, którzy dopiero chcą poznać tę legendarną markę.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




