Czeskie i słowackie gry w promocji na GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 90%

Patrycja Pietrowska
2025/11/20 15:30
W sklepie GOG.com trwa wyprzedaż Czech & Slovak Games Week.

GOG.com nieustannie oferuje kolejne promocje, pozwalające wzbogacić swoje cyfrowe biblioteki gier na PC. Tym razem wystartowała wyprzedaż produkcji czeskich i słowackich. W ofercie znajdziemy między innymi Kingdom Come: Deliverance, ale także Project Hospital czy Workers & Resources: Soviet Republic.

Wyprzedaż gier na PC. Promocja na czeskie i słowackie produkcje w GOG.com

Świętujemy na GOGu czeską i słowacką kreatywność i prezentujemy listę gier stworzonych przez twórców z tych państw. Wybór dat nie jest przypadkowy – 17 listopada w obu państwach trwa świętowanie Dnia Walki o Wolność i Demokrację. Wydarzenia z 1989 roku doprowadziły do pokojowego przejęcia władzy oraz wprowadzenia demokracji, a współcześnie obchodzone święto symbolizuje wolność, przedsiębiorczość w tych krajach a także – wolność kreatywną w czeskiej i słowackiej branży gier, która od lat 90. dynamicznie się rozwija.

Na GOG.com trwa wyprzedaż słowackich i czeskich produkcji. W ramach wyprzedaży możemy zaoszczędzić nawet 90%. Poniżej znajdziecie wybrane tytuły z oferty przygotowanej przez sklep:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/20251117_czech_slovak_games_week

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

