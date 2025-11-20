Czeskie i słowackie gry w promocji na GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 90%

GOG.com nieustannie oferuje kolejne promocje, pozwalające wzbogacić swoje cyfrowe biblioteki gier na PC. Tym razem wystartowała wyprzedaż produkcji czeskich i słowackich. W ofercie znajdziemy między innymi Kingdom Come: Deliverance, ale także Project Hospital czy Workers & Resources: Soviet Republic.

Świętujemy na GOGu czeską i słowacką kreatywność i prezentujemy listę gier stworzonych przez twórców z tych państw. Wybór dat nie jest przypadkowy – 17 listopada w obu państwach trwa świętowanie Dnia Walki o Wolność i Demokrację. Wydarzenia z 1989 roku doprowadziły do pokojowego przejęcia władzy oraz wprowadzenia demokracji, a współcześnie obchodzone święto symbolizuje wolność, przedsiębiorczość w tych krajach a także – wolność kreatywną w czeskiej i słowackiej branży gier, która od lat 90. dynamicznie się rozwija.