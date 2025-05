Czerwcowa prezentacja PlayStation będzie najprawdopodobniej kolejnym State of Play. Tak twierdzi dziennikarz Jeff Grubb

Ja też nic nie słyszałem o maju, bo wszystko wskazuje na to, że coś wydarzy się w czerwcu. Czy będzie to duży Showcase? Nie sądzę.

Już w lutym Grubb twierdził, że Sony wahało się, czy latem zorganizować klasyczny Showcase, czy bardziej kameralny State of Play. Teraz jego źródła sugerują, że firma wybrała tę drugą opcję:

Mówiłem kilka miesięcy temu, że trwają wewnętrzne dyskusje – Showcase czy State of Play – i wygląda na to, że postawili na State of Play. Nie mam 100% pewności, ale wszystko wskazuje na czerwiec.