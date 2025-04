Czekacie na The Alters? Twórcy zapraszają na The Triple-I Initiative

Jak niedawno informowaliśmy, w kwietniu powróci The Triple-I Initiative . Na wydarzeniu ma pojawić się ponad trzydzieści zapowiedzi gier. Zgodnie z przekazanymi przez twórców The Alters informacjami, produkcji nie zabraknie podczas eventu.

The Alters na The Triple-I Initiative

Pojawiły się dobre wieści dla wszystkich oczekujących na nowe informacje związane z The Alters. 11 bit studios potwierdziło bowiem, że pojawi się wraz ze swoją produkcją na The Triple-I Initiative. Jak zaznaczyli twórcy we wpisie w mediach społecznościowych: „oczekiwanie prawie dobiegło końca”.

Wraz z komunikatem ukazał się również krótki teaser. Deweloperzy podkreślili, by zaznaczyć dzień eventu w kalendarzach, gdyż „jest wyjątkowy”. Być może zespół podzieli się informacjami na temat daty premiery The Alters.