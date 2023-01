Czekacie na nowe Ghost Recon? Znany insider radzi uzbroić się w cierpliwość

Wygląda na to, że Ubisoft nie szykuje obecnie nowych atrakcji dla fanów serii Tom Clancy’s Ghost Recon.

W kwietniu zeszłego roku Ubisoft poinformował o zakończeniu wsparcia dla Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint. Nieco później do sieci trafiły nieoficjalne informacje, które sugerowały, że kolejna odsłona serii trafi do sprzedaży w tym roku. Wiele wskazuje jednak na to, że doniesienia te nie były trafne. Jeden branżowych insiderów zdradził bowiem, że na kolejną odsłonę wspomnianego cyklu będzie trzeba nieco poczekać.

Nowa odsłona serii Tom Clancy’s Ghost Recon pojawi się rzekomo najwcześniej w 2025 roku

Źródłem najnowszych doniesień na temat przyszłości serii Tom Clancy’s Ghost Recon jest Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz. Informator w odpowiedzi na pytanie jednego z użytkowników portalu społecznościowego Twitter poinformował, że jego zdaniem doniesienia o tegorocznej premierze nowej odsłony wspomnianego cyklu są nieprawdziwe.



Henderson dodał również, że premiery kolejnej części Tom Clancy’s Ghost Recon należy spodziewać się w okolicach 2025 roku. Wygląda więc na to, że fanom marki nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość.



Przypomnijmy, że wspomniane na początku wiadomości Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint zadebiutowało na rynku w październiku 2019 roku. Przyjęcie produkcji przez graczy i recenzentów, a także wyniki sprzedaży były jednak dla Ubisoftu rozczarowujące. Mimo to tytuł mógł liczyć na regularne wsparcie, lecz pod koniec 2021 roku ponownie znalazł się ogniu krytyki za sprawą wprowadzenia do gry przedmiotów kosmetycznych NFT.

Wczytywanie ramki mediów.